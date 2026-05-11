بعد عملية التجميل.. داليا البحيري كأنها في العشرينات في آخر ظهور

خضعت الفنانة داليا البحيري مؤخرًا لعملية شد الوجه العميق، وهو ما أثار اهتمام جمهورها وتفاعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة داليا البحيرى..

وبعد إعلانها عن خضوعها للعملية، ظهرت البحيري فى اخر ظهور لها بإطلالة شبابية كأنعا فى العشرينات رفقة زوجها.

وتألقت داليا ،، باطلالة ملفتة مرتديةملابس مرتدية فستانا باللون الاسود كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها الاخيرة ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعد الفنانة داليا البحيرى، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.