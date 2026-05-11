سفير مصر في برن يعقد لقاء مع الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات السويسرية

استضاف السفير محمد نجم سفير مصر في برن لقاء شارك فيه نحو 100 طالبة وطالب مصري يدرسون في 8 جامعات سويسرية مختلفة، في مدن لوزان وزيورخ وجنيف وسان جالن وفريبورج، وذلك في مختلف الدرجات العلمية والتخصصات الأكاديمية.

يأتي اللقاء في إطار استمرار التواصل مع الجالية المصرية في سويسرا، خاصة الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات السويسرية.

وأكد السفير، خلال اللقاء، دعم مصر والسفارة المصرية في برن للطلبة الدارسين بالخارج، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم ورعاية المصريين حول العالم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.