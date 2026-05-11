إدراج مراكز شباب جديدة بالخطة الاستثمارية للدولة

اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اجتماعاتها، اليوم، برئاسة النائب سيف زاهر وكيل اللجنة، بإصدار حزمة من التوصيات العاجلة التي استهدفت ثورة في البنية التحتية الرياضية بمحافظة المنوفية، مؤكداً أن هدف اللجنة هو تحويل المطالب البرلمانية إلى واقع ملموس يخدم المواطن البسيط.

دعم استثنائي لمركز شباب “شبرا زانجي”

وعقب مناقشة الاقتراح المقدم من النائبة حنان وجدي، أعلن سيف زاهر توصية اللجنة بإدراج الاعتمادات المالية لإنشاء مركز شباب قرية "شبرا زانجي" بمركز الباجور ضمن خطة العام المالي 2026/2027.

وشدد زاهر خلال الجلسة على أن اللجنة لن تكتفي بالموافقة، بل طالبت ببيان كتابي يتضمن "موقفاً تنفيذياً" وجدولاً زمنياً ملزماً للوزارة لبدء وانتهاء الأعمال.

خطة شاملة لقرى قويسنا والباجور

وفيما يخص اقتراحات النائب عبد الله محمود الرفاعي، قاد سيف زاهر مناقشات موسعة انتهت بتوصية اللجنة بضرورة إحلال وتجديد ورفع كفاءة مراكز الشباب بقرى مركزي قويسنا والباجور بالكامل.

وأكد زاهر أن اللجنة وضعت ملف استكمال المباني الإدارية، والأسوار، وغرف خلع الملابس، وتنجيل الملاعب وتوفير الإضاءة، كضرورة حتمية لتوفير بيئة رياضية آمنة للشباب.

الرقابة وسرعة التنفيذ

وفي كلمته الختامية، شدد النائب سيف زاهر على أن اللجنة ستتابع بدقة الردود الكتابية المنتظرة من وزارة الشباب والرياضة حول موقف التنفيذ الحالي والخطط المعتمدة، قائلاً: "مراكز الشباب هي الرئة التي يتنفس منها شباب القرى، ودورنا الرقابي يفرض علينا التأكد من أن كل مليم في الخطة الاستثمارية يذهب لمكانه الصحيح لخدمة أهالينا في المنوفية وكافة المحافظات".