تفاصيل أحدث مشروع متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة

تشهد القاهرة الجديدة طرح مشروع عقاري متعدد الاستخدامات على أحد المحاور الرئيسية، في خطوة تعكس توسع كيان تطويري يستند إلى خبرات ممتدة في قطاع المقاولات والأعمال الهندسية، مع توجه لتعزيز بيئات الأعمال الحديثة داخل شرق العاصمة.

يقام المشروع على مساحة تقارب 36 ألف متر مربع، بواجهة رئيسية واسعة، ويضم عدة مبانٍ مخصصة للأنشطة التجارية والإدارية، إلى جانب سعة انتظار كبيرة للسيارات، بما يوفر بيئة مناسبة للشركات ورواد الأعمال الباحثين عن مقرات مرنة تدعم النمو والتوسع.

ويرتكز التخطيط على كفاءة توزيع المساحات وسهولة الحركة والوصول، مع الالتزام بمعايير تنفيذ فنية وهندسية دقيقة.

ويشهد الإطلاق توقيع اتفاق تعاون مع إحدى شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري لتوفير خدمات اتصالات متكاملة وبنية تحتية رقمية حديثة تشمل الإنترنت فائق السرعة وشبكات الألياف الضوئية، بما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز جاهزية المشروع لاستيعاب الأنشطة المختلفة.

ويأتي المشروع كأول أعمال كيان تأسس حديثًا امتدادًا لخبرة شركة مقاولات مصرية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وشاركت في تنفيذ مشروعات بقطاعات التعليم والصحة والصناعة والبنية التحتية.

ويطرح المشروع ضمن خطة توسعية تنفذها شركة رايز للتطوير العقاري، الذراع العقارية لشركة الشمس للمقاولات، في إطار دعم جهود التنمية العمرانية وتطوير مجتمعات أعمال متكاملة بالسوق المصري.