أعمال الصيانة والتطوير بكليتي العلوم والتربية بدمياط.. شاهد

في إطار حرص جامعة دمياط على تطوير بنيتها التحتية والارتقاء بكفاءة منشآتها التعليمية والخدمية، تفقد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، اليوم أعمال الصيانة والتطوير الجارية بمنشآت كليتي العلوم والتربية، وذلك للاطمئنان على سير الأعمال ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد أبو دبارة – عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور حسن المرشدي – وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة نهى السيد – أمين الكلية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة أسطح المباني والمرافق الداخلية وواجهات المنشآت، لمتابعة أعمال الصيانة والتأكد من تنفيذها وفق المعايير الفنية والهندسية المطلوبة، بما يسهم في الحفاظ على البنية التحتية للجامعة وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة دمياط تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال الصيانة الدورية والتطوير المستمر لمنشآتها، في إطار خطة الجامعة للحفاظ على كفاءة المباني والمنشآت الجامعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل الكليات، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في سرعة الإنجاز وضمان جودة التنفيذ.

كما شدد سيادته على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية ، بما يضمن جاهزية المنشآت التعليمية واستمرار العملية التعليمية والبحثية بكفاءة وانتظام.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خططها لتحديث ورفع كفاءة منشآتها بما يواكب خطط التنمية والتطوير .