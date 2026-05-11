ونس .. عندما تحمس عبد الرحمن أبو زهرة لفيلم قصير فحصد جائزة "قرطاج"

اختار عبد الرحمن أبو زهرة في سنواته الأخيرة مساراً ربما لا يسلكه كثير من نجوم جيله، وهو أن يمنح وقته وحضوره للأفلام القصيرة، تلك الأعمال التي يصنعها مخرجون شباب بإمكانيات محدودة وأحلام كبيرة، فكان بمثابة موقفاً فنياً واضحاً من رجل يعرف قيمة ما يملك.



فيلم "ونس" للمخرج أحمد نادر كان واحدة من أبرز هذه المحطات، العمل الذي كتبه وأخرجه نادر، وأنتجته نهال القوصي ومحمد عبد اللطيف، وصوّره وائل يوسف، وأضفى عليه مدحت بكر وماركو عاطف عالمهما الصوتي، وجد في أبو زهرة ممثلاً آمن به وأبدى سعادته بالانتماء إليه.



فالرجل الذي وُلد في دمياط عام 1934، وشارك في أكثر من 500 عمل فني بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، تميّز بصوته القوي وإلقائه الفصيح على مدى أكثر من ستة عقود. تخرّج في معهد الفنون المسرحية عام 1958، وعُيّن ممثلاً في المسرح القومي، حيث التقى بجيل استثنائي من الفنانين من بينهم رجاء حسين ويوسف شعبان وعزت العلايلي.



وحصل عبد الرحمن أبو زهرة على العديد من التكريمات خلال مشواره، أبرزها تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر عام 2008، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته الفنية الكبيرة.



واليوم يرحل عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عاماً، تاركاً وراءه مسيرة فنية طويلة مليئة بالعطاء، استطاع خلالها أن يترك بصمة خاصة في تاريخ الفن المصري والعربي.