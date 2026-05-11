قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الثانوية العامة | إجراءات عاجلة من التعليم لمنع الغش
صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة
فنان لا ينسى .. صور ترصد مراحل مختلفة من حياة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيلة عبيد ناعية عبد الرحمن أبو زهرة : أفنيت العمر في إسعاد جمهورك
الرئيس السيسي يشارك في عشاء العمل الرسمي بقصر الرئاسة الكيني
وكالة الأنباء اللبنانية: موجة نزوح جديدة في البقاع الغربي بعد تهديدات إسرائيلية
مستقبل وطن: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا تعكس رؤية مصر لبناء قارة قوية ومستقرة
سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا فرنسا تؤكد ثقة العالم في الدور المصري بالقارة
حريق في مخلفات منور مستشفى صيدناوي بالأزبكية | صور
ناسا تعلن عن مسابقة بجائزة 750 ألف دولار .. اعرف الشروط وموعد التقديم
الحكومة المصرية تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية.. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية: استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية من الخارج آخر 10 سنوات

مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية:
مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية:
أ ش أ

\أكد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ، السفير وائل النجار، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لاسترداد آثارها المنهوبة في الخارج، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الدولة لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية الموجودة خارج البلاد، موضحا أنه تم استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال الـ 10 سنوات الماضية من مختلف دول العالم .
وقال السفير وائل النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد مساء اليوم الاثنين، إن أي خطوة تقوم بها أي دولة لإعادة الآثار المنهوبة إلى بلدها الأصلي تعد خطوة إيجابية، موضحا أن وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة تدرس القانون الفرنسى بشأن الاستفادة منه فى دعم جهود استعادة الآثار المنهوبة وعودتها إلى مصر.
وأضاف أن قانون الآثار المنهوبة الذي سيصادق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد خطوة إيجابية تعزز التعاون بين الدول، مشيرا إلى وجود حصر دقيق لكافة الآثار المصرية المنهوبة فى مختلف متاحف العالم.
وأكد أن مصر من خلال الجهات المعنية تتحرك فورا لاسترداد أي قطعة أثرية تعرض للبيع أو في مزادات عالمية، لافتا إلى أن العالم بات يدرك أن مصر لن تتخلى عن إرثها التاريخي.
واختتم السفير وائل النجار بالتأكيد على ضرورة التفاؤل بالقانون الفرنسي الجديد، وأن مصر مستمرة في المطالبة بحقوقها التاريخية.
 

مساعد وزير الخارجية مصر جهودا كبيرة لاسترداد آثارها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

حزمة اجتماعية

معاشات وتأمين طبي.. حزمة قرارات اجتماعية لهذه الفئة

رفع تلال القمامة

الغربية تواصل رفع التراكمات التاريخية بقرية دفرة ونقل 19 ألف طن مخلفات إلى مدفن السادات

بالصور

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد