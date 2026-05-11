مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية: استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية من الخارج آخر 10 سنوات

\أكد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ، السفير وائل النجار، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لاسترداد آثارها المنهوبة في الخارج، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الدولة لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية الموجودة خارج البلاد، موضحا أنه تم استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال الـ 10 سنوات الماضية من مختلف دول العالم .

وقال السفير وائل النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد مساء اليوم الاثنين، إن أي خطوة تقوم بها أي دولة لإعادة الآثار المنهوبة إلى بلدها الأصلي تعد خطوة إيجابية، موضحا أن وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة تدرس القانون الفرنسى بشأن الاستفادة منه فى دعم جهود استعادة الآثار المنهوبة وعودتها إلى مصر.

وأضاف أن قانون الآثار المنهوبة الذي سيصادق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد خطوة إيجابية تعزز التعاون بين الدول، مشيرا إلى وجود حصر دقيق لكافة الآثار المصرية المنهوبة فى مختلف متاحف العالم.

وأكد أن مصر من خلال الجهات المعنية تتحرك فورا لاسترداد أي قطعة أثرية تعرض للبيع أو في مزادات عالمية، لافتا إلى أن العالم بات يدرك أن مصر لن تتخلى عن إرثها التاريخي.

واختتم السفير وائل النجار بالتأكيد على ضرورة التفاؤل بالقانون الفرنسي الجديد، وأن مصر مستمرة في المطالبة بحقوقها التاريخية.

