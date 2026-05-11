فتوح أحمد: المقابر علمتني إن الدنيا مش مستاهلة

استعاد الفنان فتوح أحمد مجموعة من الذكريات المرتبطة بنشأته وحياته الشخصية في المنطقة التي وُلد وتربى فيها، إلى جانب حديثه عن أصدقاء الطفولة والجامعة، والمواقف التي أثرت في نظرته للحياة.

وأضاف فتوح أحمد خلال لقائه مع نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، قائلًا: "منطقة عزبة أبو قرن اللي أنا اتولدت وتربيت فيها، وأصدقاء العمر اللي عايش منهم واللي ماتوا كانوا زمايلي في الجامعة، وكان منهم أغنياء وكانوا بيوصلوني بعربياتهم".

وتابع: كنت بمشي أكثر من طريق للوصول إلى منزلي، لافتًا إلى أن أحد هذه الطرق كان يمر من وسط المقابر، وهو ما جعله يعيش لحظات من التأمل والتفكير في الحياة والموت.

وأضاف: "كنت أحيانًا أمشي من وسط المقابر بالليل، وأقعد أبص على الأسماء المكتوبة على الطوب وأقراها، وده خلاني أفكر كتير في الدنيا".

وأشار فتوح أحمد إلى أن هذه التجارب، إلى جانب خدمته في الجيش، ساعدته على فهم طبيعة الحياة بشكل مختلف، مؤكدًا أن الإنسان لا يجب أن يحمل بداخله حقدًا أو غضبًا تجاه الآخرين، مردفًا: "حسيت إن الدنيا مش مستاهلة، وإنها رحلة، وكلنا في الآخر رايحين لنفس المكان، واللي معاهم ملايين ما بيناموش، واللي معاه مليار عايز أكتر، لكن الرضا هو اللي بيريّح الإنسان".