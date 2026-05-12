موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع موقف مشروع "التطوير المؤسسي " للديوان العام.. والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وتفعيل بيت العائلة المصرية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروع "التطوير المؤسسي " للديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال مشروع التطوير المؤسسي لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري، والأستاذ محمد وجيه مدير مركز تدريب الحاسب الآلي، ووفد شركة هواوي العالمية المُنفذة للمشروع.

وناقشت ما تم تقديمه من حلول فنية متكامل للبنية التحتية المعلوماتية، وتطوير شبكات البيانات الداخلية وتجهيز نقاط التشغيل ورفع كفاءة منظومة الإتصال و إعداد تصميمات وفق أحدث المواصفات الفنية؛ لدعم وتشغيل منظومة OneOffice، بما يدعم منظومة العمل الرقمي وتحسين مستوى الأداء الإداري وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكدت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها للتحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية بمختلف القطاعات، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي، موجهةً بالالتزام بالخطة الزمنية لمراحل المشروع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للانتهاء في الموعد المحدد.

نائب محافظ الوادي الجديد يبحث تفعيل (بيت العائلة المصرية)

في ضوء توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتفعيل المبادرات الهادفة، عقد السيد محمد كجك نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا لتفعيل مبادرة (بيت العائلة المصرية)، بحضور الدكتور عمر عبد الكريم مدير منطقة الدعوة والإعلام الديني بالمحافظة، والقس تواضروس زكي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، وعددٌ من المسئولين بالأزهر والأوقاف والكنيسة.

حيثُ استعرض كجك نشأة (بيت العائلة المصرية) وأهدافه، مثمّنًا دوره في تعزيز قيم المواطنة والحفاظ على النسيج الوطني والهوية المصرية، ولافتًا لأهميته في ظل التداعيات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وحاجة الأجيال الجديدة للتمسك بقيم الانتماء والوطنية.

وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من الرؤى والمقترحات الهادفة، ووجه نائب المحافظ بسرعة تشكيل مجلس أمناء للمبادرة وتوفير مقر ملائم، مع ضرورة وضع مقترح شامل لتفعيل المبادرة على نطاق واسع يشمل تنفيذها وتفعيلها بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة لعقد لقاء دوري شهري لمتابعة أعمال المبادرة؛ مؤكدًا على محاولة الخروج بأفكار مبتكرة والتركيز على النشء والشباب لغرس القيم المرجوة، مع ضرورة تكامل جهود اللجان الفرعية لتؤتي المبادرة ثمارها على النحو المأمول.

ضبط سيارة محملة بمايزيد عن (٢)طن أقماح محلية أثناء خروجها بدون تراخيص بمركز بلاط

في إطار جهود الدولة للحفاظ على السلع الاستراتيجية، وضمن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

قامت إدارة تموين بلاط برئاسة السيد مسعد على، مدير الإدارة، ومعاونيه، بالتنسيق مع السيد الأستاذ عبد الموجود محمد أحمد، مدير وحدة التحصيل الرئيسية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع مباحث التموين بضبط سيارة نقل محمّلة بـ 30 شيكارة قمح محلي زنة ٧٠ كجم للشيكارة، بإجمالي 2 طن و100 كجم، أثناء خروجها بدون تصريح من مديرية التموين وفقًا لضوابط تداول الأقماح كسلعة استراتيچية وتم تحريز الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتهيب المديرية بالسادة المزارعين والموردين الالتزام بتوريد محصول القمح الخاص بهم من خلال مراكز التجميع المعتمدة أو الحصول على تصريح خروج من مديرية التموين في حال نقل الأقماح إلى محافظة أخرى