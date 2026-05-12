قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعوا لعائلتنا .. حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تنعيه برسالة مؤثرة
أزمات صحية متتالية.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عبد الرحمن أبو زهرة
تصحبك السلامة.. محمود سعد يودع عبدالرحمن أبو زهرة برسالة مؤثرة
صدمة قوية.. لحظة تلقي فتوح أحمد نبأ وفاة عبد الرحمن أبو زهرة
تعاونوا معنا بالاستخبارات.. إيران ترسل رسائل نصية لهواتف الإسرائيليين
مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ صدى البلد: مضيق هرمز قد يفجر الاقتصاد العالمي في أي لحظة.. ومصر تملك أوراق لاحتواء التصعيد
موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد
قانون الأحوال الشخصية الجديد.. غرامة وعزل المأذون عند مخالفة الفحص الطبي للزوجين
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟
دعاء الفرج من الهموم.. أدعية تريح القلب وتشرح الصدر وتزيل الكرب
بتصميم ثوري وألوان غير مسبوقة.. تسريبات تكشف ملامح آيفون 18 برو
أمريكا: مكافأة 15 مليون دولار مقابل الكشف عن مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع موقف مشروع "التطوير المؤسسي " للديوان العام.. والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وتفعيل بيت العائلة المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ايوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروع "التطوير المؤسسي " للديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال مشروع التطوير المؤسسي لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري، والأستاذ محمد وجيه مدير مركز تدريب الحاسب الآلي، ووفد شركة هواوي العالمية المُنفذة للمشروع.

وناقشت ما تم تقديمه من حلول فنية متكامل للبنية التحتية المعلوماتية، وتطوير شبكات البيانات الداخلية وتجهيز نقاط التشغيل ورفع كفاءة منظومة الإتصال و إعداد تصميمات وفق أحدث المواصفات الفنية؛ لدعم وتشغيل منظومة OneOffice، بما يدعم منظومة العمل الرقمي وتحسين مستوى الأداء الإداري وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها للتحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية بمختلف القطاعات، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي، موجهةً بالالتزام بالخطة الزمنية لمراحل المشروع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للانتهاء في الموعد المحدد.

نائب محافظ الوادي الجديد يبحث تفعيل (بيت العائلة المصرية)

في ضوء توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتفعيل المبادرات الهادفة، عقد السيد محمد كجك نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا لتفعيل مبادرة (بيت العائلة المصرية)، بحضور الدكتور عمر عبد الكريم مدير منطقة الدعوة والإعلام الديني بالمحافظة، والقس تواضروس زكي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، وعددٌ من المسئولين بالأزهر والأوقاف والكنيسة.

حيثُ استعرض كجك نشأة (بيت العائلة المصرية) وأهدافه، مثمّنًا دوره في تعزيز قيم المواطنة والحفاظ على النسيج الوطني والهوية المصرية، ولافتًا لأهميته في ظل التداعيات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وحاجة الأجيال الجديدة للتمسك بقيم الانتماء والوطنية.

وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من الرؤى والمقترحات الهادفة، ووجه نائب المحافظ بسرعة تشكيل مجلس أمناء للمبادرة وتوفير مقر ملائم، مع ضرورة وضع مقترح شامل لتفعيل المبادرة على نطاق واسع يشمل تنفيذها وتفعيلها بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة لعقد لقاء دوري شهري لمتابعة أعمال المبادرة؛ مؤكدًا على محاولة الخروج بأفكار مبتكرة والتركيز  على النشء والشباب لغرس القيم المرجوة، مع ضرورة تكامل جهود اللجان الفرعية لتؤتي المبادرة ثمارها على النحو المأمول.

ضبط سيارة محملة بمايزيد عن (٢)طن أقماح محلية أثناء خروجها بدون تراخيص بمركز بلاط

في إطار جهود الدولة للحفاظ على السلع الاستراتيجية، وضمن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

قامت إدارة تموين بلاط برئاسة السيد مسعد على، مدير الإدارة، ومعاونيه، بالتنسيق مع السيد الأستاذ عبد الموجود محمد أحمد، مدير وحدة التحصيل الرئيسية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع مباحث التموين بضبط سيارة نقل محمّلة بـ 30 شيكارة قمح محلي زنة ٧٠ كجم للشيكارة، بإجمالي 2 طن و100 كجم، أثناء خروجها بدون  تصريح من مديرية التموين وفقًا لضوابط تداول الأقماح كسلعة استراتيچية وتم تحريز الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتهيب المديرية بالسادة المزارعين والموردين الالتزام بتوريد محصول القمح الخاص بهم من خلال مراكز التجميع المعتمدة أو الحصول على تصريح خروج من مديرية التموين في حال نقل الأقماح إلى محافظة أخرى

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

معاش

5300 جنيه أعلى معاش في مصر.. تعديلات مرتقبة في الزيادة السنوية ومطالب يرفع الحد الأدنى

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

ترشيحاتنا

حج المرأة

حكم أخذ المرأة أدوية لمنع الحيض أثناء الحج.. الأزهر للفتوى يوضح

فريضة الحج

الأزهر للفتوى: يجوز للحاجة غسل شعرها وامتشاطه والواجب تقصيره قدر أنملة

الشيخ أيمن عبدالغني

الشيخ أيمن عبدالغني ينعى شيخ معهد شبرا الخيمة الأزهري

بالصور

"برلين بلا سيارات" تتعثر.. حملة حظر المركبات تفشل في الوصول للاستفتاء الشعبي

برلين بلا سيارات
برلين بلا سيارات
برلين بلا سيارات

خلل مفاجئ يربك السائقين.. مرسيدس تستدعي 144 ألف سيارة بسبب اختفاء العدادات

مرسيدس 
مرسيدس 
مرسيدس 

بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة.. هؤلاء الأكثر عرضة لنفس مرضه

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

تطبيق Grok
تطبيق Grok
تطبيق Grok

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد