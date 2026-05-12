محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة التاريخية

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي شملت طنطا، وحي أول طنطا، والمحلة، وثان المحلة، وقطور، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة، واستعادة الشكل الحضاري، والتعامل الفوري مع بؤر التراكمات المتراكمة.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة عن رفع إجمالي 295 طنًا من المخلفات والقمامة، من خلال التعامل مع 11 بؤرة تجمع للقمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 6 بؤر إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ إزالة جزئية لـ5 بؤر أخرى، مع استمرار المتابعة الميدانية والدفع بالمعدات وفرق النظافة للتعامل السريع مع أي تراكمات متبقية، ضمن خطة تنفيذية مكثفة تستهدف القضاء على هذه البؤر بشكل نهائي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار اليوم لرفع المخلفات أولًا بأول ومنع تراكمها مرة أخرى، مشددًا على استمرار المرور الميداني والمتابعة اليومية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في مختلف المناطق.

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها المكبرة بجميع المراكز والمدن والأحياء ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء النهائي على بؤر القمامة التاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية لأهالي الغربية، مؤكدًا أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي ويحظى بمتابعة مستمرة.