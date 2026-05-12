الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ديزني تنعى عبد الرحمن أبو زهرة بعد تقديم سكار وجعفر

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
أحمد إبراهيم

أصدرت شركة ديزني بيانا تنعى فيه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي توفي مساء أمس عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد صراع مع المرض. 

وقالت الشركة في بيان رسمي، إن الراحل يُعد أحد أبرز الأصوات التي شاركت في الدبلجة العربية لأعمالها، حيث قدم أداءً مميزاً لشخصية الأسد الشرير "سكار" في فيلم "الأسد الملك"، إلى جانب شخصية الوزير الشرير "جعفر" في فيلم "علاء الدين".

وأشارت ديزني إلى أن أداءه لشخصية "سكار" نال إشادة خاصة من الشركة، حيث حصل على شهادة تقدير اعترافاً بتميزه، واعتُبر من أفضل الأداءات الصوتية للشخصية على مستوى العالم.

واختتمت ديزني بيانها بالتأكيد على أن صوت عبد الرحمن أبو زهرة سيظل خالداً في وجدان الجمهور من خلال شخصيتي "سكار" و"جعفر"، معربة عن خالص تعازيها، قائلة: "رحم الله الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة عبد الرحمن أبو زهرة 

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الراحل، خبر الوفاة، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، من خلال كلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدان والده، مؤكدًا أن الراحل لم يكن مجرد فنانا كبيرا فقط؛ بل كان إنسانًا صاحب مبادئ ومواقف وإنسانية نادرة.

وكتب أحمد في رسالته: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، وأن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب”.

وأضاف: “مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوا له بالمغفرة”.

وفور انتشار خبر الوفاة؛ حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والجمهور على نعي الفنان الراحل، مستذكرين مشواره الفني الكبير ومواقفه الإنسانية الراقية، مؤكدين أن الساحة الفنية فقدت واحدًا من أهم رموزها وأكثرهم احترامًا وتأثيرًا.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث ولد في 8 مارس عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، قبل أن يبدأ رحلته الفنية داخل أروقة المسرح القومي عام 1959، لينطلق بعدها في رحلة إبداعية طويلة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة والدبلجة.

وقدم الفنان الراحل عشرات الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، وتميز بأدائه المتقن وقدرته الفريدة على تجسيد مختلف الشخصيات، سواء التراجيدية أو الكوميدية، ليصبح أحد أهم أصحاب البصمة الخاصة في تاريخ الفن المصري.

كما عُرف بصوته المميز الذي شارك من خلاله في العديد من أعمال الدبلجة الشهيرة التي ارتبطت بأجيال كاملة من المشاهدين، إلى جانب حضوره المسرحي القوي وأدائه التلفزيوني الذي صنع منه رمزًا فنيًا استثنائيًا.

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

