بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (مالك مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة قسم شرطة القطامية "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بتضرره من 3 أشخاص (ملثمين) لقيامهم بالدخول للمصنع ، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وتقييده والعاملين بالمصنع (6 أشخاص) وسرقه مبلغ مالى منه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (إحدى السيدات ونجلتها " تعملان بالمصنع" ، وخطيب الثانية وصديقه وسائق السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم) وأمكن ضبطهم .. وضبط بحوزتهم

(5 شاشات هواتف محمولة - هاتفى محمول- مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة"- 2 سلاح أبيض) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأن المضبوطات حوزتهم هى متحصلات واقعة السرقة وأقرت المتهمتان الأولى والثانية بتدبيرهما الواقعة وذلك لعلمهما بقيام المُبلغ بالعمل بصورة غير مشروعة فى تهريب الهواتف المحمولة وشاشاتها إلى خارج البلاد.

وبإعادة مناقشة المجنى عليه، قرر أنه قام بالإبلاغ عن الأموال المسروقة فقط خشية تعرضه للمساءلة القانونية ، وذلك لقيامه بتهريب هواتف محمولة وشاشاتها داخل صفائح الجبن إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية ، من خلال إحدى شركات الشحن "أمكن تحديد مالكها" (تاجر مواد غذائية "حسن النية" - مقيم بمنطقة زهراء مدينه نصر) وبسؤاله نفى علمه بوجود الهواتف المحمولة والشاشات داخل صفائح المنتجات الغذائية، وأضاف المُبلغ بأنه عقب الواقعة مباشرة قام بنقل باقى الهواتف المحمولة والشاشات من المصنع إلى مسكنه خشيه ظبطهما.. وتم بإرشاده ضبط (36 هاتف محمول – 25 شاشة هواتف محمولة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن موقع صدى البلد قد نشر أمس الواقعة وتفاصيلها والقبض على المتهمين.

https://www.elbalad.news/6967339