محافظ الفيوم يدعو إلى تسريع وتيرة الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم على ضرورة تسريع وتيرة الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

وشدد محافظ الفيوم ، خلال اجتماع عقده مع رؤساء مجالس المدن لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، على ضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، ومضاعفة الجهد في هذا الملف الحيوي، للانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

ودعا إلى تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الأداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام.

وتابع المحافظ ، خلال الاجتماع، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي الدولة، وأعداد قطع الأراضي التي تم التعدي عليها وتقديم طلبات لتقنينها، والإجراءات التي تمت حيال كل حالة من تلك الحالات سواء بالتصالح وتقنين أوضاعها، أو الإزالة والإسترداد، أو تعذر إزالتها كونها مأهولة بالسكان.

ووجه المحافظ رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف إزالة التعديات ضمن الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بمستهدفات الإزالة التي تم تسليمها لمجالس المدن "داخل وخارج المنظومة الإلكترونية"، وعدم التهاون في إزالة التعديات على أراضي الدولة والحفاظ على المال العام.