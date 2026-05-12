“المبتهلون.. أصوات من السماء” برنامج جديد علي شاشة التليفزيون المصري الأسبوع المقبل

يُطلق التلفزيون المصري برنامجاً استثنائياً بعنوان (المبتهلون.. أصوات من السماء) في تجربة إنتاجية تجمع بين عمق الموروث الصوتي الإسلامي المصري وأدوات الإعلام الحديث، لتقديم محتوى رفيع يُخاطب الوجدان العربي في كل مكان.



وقال المخرج محمد إبراهيم الجوهري رئيس التليفزيون . إن البرنامج يستقطب المواهب الإنشادية من كافة أنحاء العالم العربي، فاتحاً أبوابه أمام الهواة الموهوبين بحثاً عن أصوات تحمل إرثاً روحياً أصيلاً، وذلك على مدار عشر حلقات تجمع بين التنافس الفني الرفيع والتعريف بمدارس الإنشاد المصرية العريقة ،، والتي أرسى دعائمها عمالقة كبار أمثال الشيخ النقشبندي ونصر الدين طوبار وحمد عمران وغيرهم من كبار القراء .



يذاع البرنامج يوميا اعتباراً من يوم الأحد القادم ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة العاشرة مساءً علي القناة الفضائية المصرية ، كما يذاع علي القناة الثانية الساعة الثانية مساء ً.



تتصدر البرنامجَ رسالةٌ واضحة: أن مصر كانت مدرسةً أسست لجماليات الصوت الإسلامي، تمزج بين شجن المقام وعمق المعنى ودقة الأداء التجويدي في انسجام نادر.



ويأتي برنامج "المبتهلون" علي شاشة التليفزيون المصري ليُعيد لهذه المدرسة حضورها في عالم تتسابق فيه المحتويات، مُذكّراً أن الأصالة ليست عبئاً على الحداثة ، بل هي قيمتها الحقيقية.



وفي عصر تتصاعد فيه الضوضاء وتتزاحم المحتويات، يرفع "المبتهلون" لواء القوة الناعمة المصرية في أرقى تجلياتها؛ حين يتحوّل الصوت إلى روح تسمو فوق الحدود، وتُصبح التلاوة جسراً يعبر عليه المستمع من عالم الضجيج إلى حضرة المعنى.