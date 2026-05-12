الاتحاد الأوروبي يدرس تشكيل قوة لدعم لبنان | تفاصيل

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن اجتماع مجلس الدفاع الأوروبي يُعقد اليوم بحضور وزراء الخارجية ووزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، وهو اجتماع دوري، لكنه مهم جدًا، ويأتي بعد الاجتماع الذي عُقد يوم أمس لوزراء الخارجية، والذي خرج بعقوبات مختلفة، سواء على روسيا أو على حماس، وكذلك على إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تحركات جديدة اليوم، وهذا يؤكد أن الاتحاد الأوروبي بدأ الآن يغيّر من سياساته الخارجية بعض الشيء، وأنه بدلًا من أن يكون مجرد متبرع إنساني للمساعدات الإنسانية فيما يحدث في الشرق الأوسط، بدأ يظهر بعض التغير النوعي في استراتيجيته المتعلقة بأمنه القومي بشكل عام، خصوصًا أنه يعتبر أن لبنان جزء من أمن البحر المتوسط.

أوضح أن تشكيل مثل هذه القوة، التي يدرسها الآن الاتحاد الأوروبي، ويبدو أنه سيضع اللمسات الأخيرة عليها، ليس مفاجأة، لكنه يُعد تغيرًا نوعيًا بشكل عام، وهذه القوة، التي ستُسمّى "المهمة الأوروبية لدعم لبنان"، ربما ستحل محل اليونيفيل، والتي ستنتهي مهمتها في نهاية هذا العام، ومن ثم سيكون هناك فراغ كبير إذا ما انسحبت هذه القوة.

لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يشكل هذه القوة من عدد من الدول، وألا يكون هناك ممول رئيسي واحد، على أن تساعد الجيش اللبناني من خلال الدعم اللوجستي، والدعم التدريبي، وأيضًا حماية الأجواء اللبنانية، ومنع أي هجمات، مع تحييد حزب الله في المقام الأساسي، ونزع السلاح، واحتكار السلاح فقط للحكومة اللبنانية، بغض النظر عن أن ذلك ستكون له عواقب بالنسبة إلى إسرائيل، التي لا تريد ذلك.