الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس بمبلغ 482 مليارا و118 مليون جنيه

ماجدة بدوى

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٤٨٢ مليار و١١٨ مليون جنيه، مقابل ٤٥١ مليار جنيه في ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بزيادة قدرها ٣١ مليار و١١٨ مليون جنيه، بنسبة زيادة حوالي ٦,٩٪.

 تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ 

كما بلغت جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٣٤٤ مليار و٩١٥ مليون جنيه، مقابل مبلغ ٣٤٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بزيادة قدرها مليار و٩١٥ مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالي ٠,٦٪.


وقال النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، أن عند الحديث عن مشروع موازنة هيئة قناة السويس، فإننا لا نتحدث عن مرفق اقتصادي عادي، وإنما نتحدث عن أحد أهم شرايين الاقتصاد القومي المصري، وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ورمز من رموز السيادة والقدرة المصرية على إدارة ممر ملاحي عالمي له مكانته في حركة التجارة الدولي.


وأضاف قرقر، لايمكن قراءة أرقام هذه الموازنة بمعزل عن الظروف الإقليمية والدولية شديدة التعقيد التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات الحروب الإقليمية، والتوترات في البحر الأحمر وباب المندب، وما ترتب عليها من اضطراب في حركة الملاحة العالمية، واتجاه بعض الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن قناة السويس، مشيرا إلى انعكاس ذلك علي تقديرات إيرادات النشاط في مشروع الموازنة.


وأكد قرقر دعم لجنة النقل والمواصلات الكامل للجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس  في ظل الظروف الإقليمية الصعبة والتحديات التي تواجه حركة الملاحة العالمية.

