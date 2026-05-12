اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكدان تعزيز التعاون في أفريقيا قبل قمة تيكاد 10

بحثت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، كونيميتسو أيانو، في اتصال هاتفي مع المديرة الإقليمية لأفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهونا إيزيكونوا، سبل تعزيز التعاون المشترك في القارة الأفريقية.

وأعربت كونيميتسو،عن تقدير بلادها لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتباره أحد المنظمين المشاركين لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «تيكاد»، مؤكدة رغبة اليابان في مواصلة العمل مع البرنامج في مجالات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم الاستثمارات الموجهة للشباب والنساء في أفريقيا - وذلك وفق بيان للخارجية اليابانية.

من جانبها، أعربت أهونا إيزيكونوا عن امتنانها للدعم الذي تقدمه اليابان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة حرص البرنامج على مواصلة التعاون مع طوكيو باعتبارها شريكًا مهمًا في العديد من المجالات.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك استعدادًا لانعقاد النسخة العاشرة المقبلة من مؤتمر