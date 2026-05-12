انقلاب تريلا محملة بالبطاطس على طريق الواحات البحرية في الفرافرة

أصيب سائق، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب تريلا ضخمة محملة بمحصول البطاطس على طريق الواحات البحرية – الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي إثر وقوع حادث مروري على طريق الفرافرة – الواحات البحرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بمنطقة الكيلو 40 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية، إثر انقلاب تريلا ضخمة محملة بمحصول البطاطس، ما أسفر عن إصابة قائدها.

تبين إصابة علي محمد حامد جبر، 47 عامًا، سائق، في الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فور وروده، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات انقلاب التريلا.