الطيران توضح تصريحات الوزير أمام الشيوخ بشأن خسائر مصر للطيران بسبب الحرب

بالإشارة إلى ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية بشأن التصريحات المنسوبة إلى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تود وزارة الطيران المدني التوضيح أن ما تم تداوله تضمّن بعض الصياغات غير الدقيقة التي لم تعكس بشكل كامل مضمون التصريحات التي أدلى بها وزير الطيران خلال الجلسة.

أعلى أرباح قياسية منذ إنشائها

وتوضح الوزارة أن ما أكده الدكتور سامح الحفني خلال الجلسة هو " أن شركة مصر للطيران قد حققت خلال العام المالي 2024 / 2025 نتائج مالية قياسية، تُمثل أعلى أرباح سنوية تحققها الشركة منذ إنشائها، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وهو ما يعكس نجاح خطط التطوير التي تستهدفها الشركة، وتحسين كفاءة التشغيل، والاستغلال الأمثل للموارد".

كما تناولت كلمة وزير الطيران المدني الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير وتحديث قطاع الطيران المدني، بما يشمل رفع كفاءة منظومة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب دعم خطط تحديث أسطول شركة مصر للطيران، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بما يعزز من تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا.

2% فقط هامش ربح مصر للطيران

وفيما يتعلق بمستوى الخدمات، أوضح وزير الطيران المدني أن " تصنيفات شركات الطيران الدولية تخضع لمجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية والتشغيلية المتخصصة، مشيرًا إلى أن عدم استهداف الخمس نجوم لا ينتقص من جودة الخدمة، إذ توجد شركات طيران عالمية كبرى ذات مستويات تشغيلية وخدمية متميزة وتندرج ضمن فئة الأربع نجوم".

كما أشار الحفني خلال حديثه بشأن تأثير اسعار الوقود على تكاليف التشغيل الى أن صناعة الطيران هى صناعة حساسة للغاية وان هامش الربح فيها لا يتجاوز من 2% الى 4%، ضاربا المثل بتداعيات ارتفاع تكلفة اسعار الوقود عالميا نتيجة الحرب الايرانية الامريكية خلال شهرى مارس وأبريل قد بلغت نحو 53 مليون دولار.

هذا وتهيب وزارة الطيران المدني بوسائل الاعلام المختلفه ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول المعلومات بطريقة سليمه حفاظاً على المصداقية والمهنية الآعلامية.