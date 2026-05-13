"المرأة والكلمة".. احتفالية بالأهرام لتكريم رائدات الصحافة والإعلام وتأكيد دورهن في صناعة الوعي

أكد المشاركون في الاحتفالية الأولى لـ"المرأة والكلمة"، التي نظمتها مؤسسة الأهرام تحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور التاريخي للمرأة المصرية في الصحافة والإعلام، ودورها كشريك أساسي في بناء الوعي وصناعة التنوير، مشددين على أن تمكين المرأة يأتي اتساقا مع توجهات الدولة المصرية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز حضورها في مختلف مواقع العمل والمسؤولية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الأولى لـ"المرأة والكلمة" التي نظمتها مؤسسة الأهرام تحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر المؤسسة، تزامنا مع الاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيس الأهرام، بحضور عدد من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير والكتاب والصحفيين والإعلاميين.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلما تسجيليا عن تاريخ ومكانة مؤسسة الأهرام الصحفية منذ التأسيس وحتى الوقت الحالي، وكذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان "المرأة والكلمة" استعرض الدور المهم للمرأة المصرية عبر العصور مسلطا الضوء على أبرز رائدات الصحافة المصرية.

وأكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، خلال كلمته في الاحتفالية، أن تدشين هذه الفعالية يتسق مع سياسة الدولة المصرية وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين المرأة إداريا وتنمويا، وتعزيز تمثيلها في الجهاز الإداري والمؤسسات التشريعية، بما يعزز من دورها في عملية النهوض المجتمعي.

وأوضح أن دور المرأة في الصحافة كمهنة وصناعة يقوم على تكامل الأدوار، مشيرا إلى أن المرأة كان لها دور أصيل في مرحلتي الريادة والمعاصرة، وهو ما يتجلى في مختلف المؤسسات الصحفية بوجه عام، وفي مؤسسة الأهرام بوجه خاص، التي ارتبط اسم المرأة بها منذ التأسيس، حيث كان حضورها تشاركيا وتكامليا منذ البدايات، واستقر دورها وامتد ليشمل مختلف المهن والأدوار الصحفية، سواء التحريرية أو غيرها.

وأضاف أن الأهرام كان لها دور بارز في دعم الصحافة النسائية، سواء من خلال المجلات المتخصصة أو الصفحات النوعية التي أولت اهتماما بقضايا المرأة والمجتمع.

وأعلن تدشين "الأهرام ستايل"، مؤكدا أن إطلاقه لم يكن ليتم لولا دعم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وإيمان الجماعة الصحفية داخل المؤسسة بدور المرأة وقيمتها.

وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف عند الكلمة المكتوبة، لافتا إلى المعرض الفني المصاحب للاحتفالية، والذي يمثل جزءا من إرث الأهرام الثقافي والتوثيقي.

واختتم كلمته بالتأكيد على العمل على تطوير هذه الفعالية لتصبح تقليدا سنويا راسخا داخل المؤسسة لتكريم ودعم المرأة وتعزيز حضورها في المجالين الصحفي والإعلامي.

بدورها، قالت سوسن مراد عز العرب، رئيس تحرير مجلتي "البيت" و"نصف الدنيا"، إنها تولت عرض جانب من التحضيرات الخاصة بالاحتفالية، موجهة الشكر والتحية للحضور، واصفة مقال الكاتب الصحفي محمد سلماوي بأنه يمثل وساما وتكريما لدعوته إلى تخصيص يوم للصحفية المصرية.

وأكدت أن اختيار الرائدات لم يقتصر على مؤسسة الأهرام فقط، وإنما شمل مختلف المؤسسات الصحفية، بما يعكس تقديرًا أوسع لمسيرة المرأة في الصحافة المصرية، مشيرة إلى أهمية هذا التنوع في قائمة المكرمات، وموجهة الشكر للقائمين على التنظيم وللجهات الرسمية الداعمة للاحتفالية.

بدورها، أعربت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، مؤكدة أن لمؤسسة الأهرام مكانة كبيرة لدى الجميع، وأضافت: "تزداد سعادتي كأستاذة جامعية حين أرى طلابي السابقين يتبوأون مكانة مرموقة".

وقالت إن الأهرام، على مدار 150 عاما، لم تكن مجرد صحيفة عابرة، وإنما مثلت مدرسة للفكر ومنبرا للتنوير وذاكرة حية للوطن والأمة العربية، مؤكدة أنها لم تقتصر على نقل الخبر، بل لعبت دورا في صناعة الوعي وتشكيل الوجدان المصري والعربي، ومن خلال صفحاتها تعرف القارئ المصري على مختلف الأفكار والقيم.

وأضافت أن الأهرام ارتبطت دائما بالمصداقية والرصانة والثقافة، مشيرة إلى أن قضية المرأة ظلت حاضرة داخل المؤسسة باعتبارها قضية اجتماعية وليست فئوية، موضحة أن حضور المرأة في الأهرام لم يكن حضورًا شكليًا، وإنما شهد تاريخ المؤسسة نماذج نسائية أسهمت في تطويرها وقدمت تجارب ملهمة.

وأكدت أن المرأة أثبتت قدرتها على الشراكة في الكلمة كما هي شريك أساسي في المجتمع، لافتة إلى أن الأهرام رسخت فكرة أن المرأة ليست مجرد موضوع للحديث، وإنما شريك حقيقي في بناء المجتمع وصناعة الوعي.

وبدوره، قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي إن المرأة كانت، منذ بدايات الصحافة العربية، شريكة في صناعة الكلمة وشاهدة على العصر ومساهمة في تشكيل الوعي الجمعي، مؤكدا أن إسهامها في الصحافة لم يكن طارئا أو هامشيا، وإنما يمثل ركنا أصيلا من أركان المهنة.

وأشار إلى أن تعددية تشكيل اللجنة الاستشارية للاحتفالية انعكست على تنوع أسماء المكرمات من مختلف المؤسسات الصحفية، معربا عن أمله في أن يضمن استمرار هذه الاحتفالية تكريم جميع الأسماء اللامعة والمؤثرة في تاريخ الصحافة المصرية.

وجرى خلال الاحتفالية تكريم كل من: الكاتبات أمينة شفيق وآمال بكير وعايدة رزق من مؤسسة الأهرام، وآمال عثمان وصفية مصطفى أمين ونعم الباز من مؤسسة أخبار اليوم، وسناء السعيد من دار الهلال، وخيرية البشلاوي وماجدة موريس من جريدة الجمهورية، وسكينة فؤاد من الإذاعة والتليفزيون ومؤسسة الأهرام، ونجلاء بدير من روز اليوسف، إلى جانب تكريم خاص للإعلامية الفلسطينية منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، تقديرا لدور الصحفيات والإعلاميات الفلسطينيات في تغطية القضية الفلسطينية.

وأعربت الإعلامية الفلسطينية منى عوكل، في كلمة موجزة عقب التكريم، عن فخرها بوجودها في "بلدها الثاني مصر"، معربة عن سعادتها بتمثيل الصحفيات الفلسطينيات خلال الاحتفالية للتعبير عن معاناتهن في ظل الظروف الراهنة.

وقالت إن ما يظهر في وسائل الصحافة والإعلام يبقى أقل كثيرا مما تشعر به الصحفيات الفلسطينيات على أرض الواقع، مؤكدة أن هذا التكريم يمنحهن شعورا بأنهن لسن وحدهن، خاصة مع إدراكهن أن مصر تقف داعمة ومساندة لهن.

تكريم رمزي لعدد من الصحفيات الراحلات

كما قدمت الاحتفالية تكريم رمزي لعدد من الصحفيات الراحلات اللاتي تركن بصمات بارزة في تاريخ الصحافة المصرية، من بينهن رينية تقلا، وفاطمة اليوسف، وأمينة السعيد، وحسن شاه، ومها عبد الفتاح، وبهيرة مختار، وبيتسي تقلا، وليتا جلاد، ونتيلة راشد، وسهير هدايت، وأفكار الخرادلي، وجاكلين خوري، وهدى توفيق، وهدايت عبد النبي، وهالة مصطفى.

وضمت اللجنة الاستشارية للاحتفالية، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعضوية الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي محمد سلماوي، والكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق، وماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، وأسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، وأحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، والكاتب الصحفي والإعلامي خيري رمضان، والكاتبة الصحفية سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة "البيت ونصف الدنيا".