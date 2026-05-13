مدينة ماضي وقصر قارون.. أبرز المعالم الأثرية في الفيوم لرحلة يوم واحد

مدينة ماضي وقصر قارون.. أبرز المعالم الأثرية في الفيوم لرحلة يوم واحد
مدينة ماضي وقصر قارون.. أبرز المعالم الأثرية في الفيوم لرحلة يوم واحد
ولاء عادل

تُعد محافظة الفيوم ، من الوجهات السياحية المميزة التي تتيح للزائر فرصة القيام برحلة يوم واحد تجمع بين الطبيعة والتاريخ، حيث تزخر المحافظة بعدد من المواقع الأثرية الفريدة، من أبرزها مدينة ماضي الأثرية ومعبد قصر قارون، اللذان يقعان ضمن نطاق مركز يوسف الصديق، ما يجعل زيارتهما في يوم واحد أمرًا سهلًا ومتاحًا.

وتؤكد الدكتورة نيرمين عاطف، مدير الوعي الأثري بمحافظة الفيوم، أن الجمع بين الموقعين في رحلة واحدة يمنح الزائر تجربة غنية، نظرًا لاختلاف العصور التاريخية التي يمثلها كل موقع، مع سهولة التنقل بينهما.

مدينة ماضي.. شاهد على حضارات متعاقبة

تُعد مدينة ماضي من أهم المواقع الأثرية في الفيوم، حيث تعود جذورها إلى عصر الأسرة الثانية عشرة في الدولة الوسطى، في عهد الملكين أمنمحات الثالث وأمنمحات الرابع، الذين أسهموا في إنشاء أحد أبرز المعابد الباقية من تلك الفترة.

وخلال العصور اللاحقة، خاصة اليونانية والرومانية، شهدت المدينة توسعات وإضافات معمارية، شملت تماثيل وزخارف ومعابد جديدة، ما جعلها تجمع بين طبقات تاريخية متعددة في موقع واحد.

وتقع المدينة غرب محافظة الفيوم على مسافة تقارب 35 كيلومترًا، ويمكن الوصول إليها عبر طريق الفيوم – إطسا، ثم قرية أبو جندير وصولًا إلى منطقة بحر البنات.

موقع أثري استثنائي

تتميز مدينة ماضي بقيمتها التاريخية الكبيرة، إذ تضم واحدًا من أقدم المعابد المتبقية من الدولة الوسطى في مصر، ويُعرف بتصميمه المعماري ونقوشه الهيروغليفية الدقيقة التي ما زالت واضحة حتى اليوم.

كما كشفت أعمال حفائر دولية، أبرزها بعثات جامعة بيزا الإيطالية، عن أجزاء مهمة من الموقع، ساهمت في إعادة اكتشاف أهميته الأثرية وإبراز مكانته على خريطة السياحة العالمية.

وتضم المدينة مجموعة من العناصر الأثرية المميزة مثل طريق الاحتفالات، ومقصورة الإلهة إيزيس، وتماثيل الأسود ذات الرؤوس البشرية، إضافة إلى بقايا معابد تعود للعصرين البطلمي والروماني، ما جعلها تُعرف بين الباحثين بـ“الأقصر الجديدة”.

قصر قارون.. معبد يحمل تاريخًا طويلًا

أما معبد قصر قارون، فيقع على الحافة الجنوبية الغربية لبحيرة قارون، ويعود إلى العصر اليوناني الروماني، ويُعد واحدًا من أبرز المعالم الأثرية في الفيوم.

ويتكون المعبد من عدة صالات وغرف متصلة، ويتميز بتصميم داخلي معقد يشمل سلالم وممرات تؤدي إلى مستويات مختلفة، ما يعكس تطور العمارة في تلك الحقبة.

وقد ارتبط المعبد تاريخيًا بعبادة الإله سوبك، إله التمساح، إلى جانب ارتباطه في فترات لاحقة بمعتقدات رومانية مختلفة، ما أضفى عليه طابعًا دينيًا متنوعًا عبر العصور.

ظاهرة فلكية داخل المعبد

يُعرف قصر قارون بظاهرة فلكية مميزة تتمثل في تعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس في أوقات محددة من العام، وهو ما لفت انتباه الباحثين والأثريين، ودفع إلى تنظيم فعاليات مرتبطة بهذه الظاهرة داخل الموقع.

ويحتفظ المعبد حتى اليوم بجزء كبير من حالته الأصلية رغم مرور قرون طويلة على إنشائه، ما يجعله أحد أهم المزارات السياحية والأثرية في الفيوم.

الفيوم.. وجهة مثالية لرحلات اليوم الواحد

إن زيارة مدينة ماضي وقصر قارون خلال يوم واحد تمنح الزائر تجربة سياحية متكاملة تجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الهادئة، ما يجعل الفيوم واحدة من أبرز الوجهات القريبة من القاهرة المناسبة للرحلات السريعة ومحبي السياحة الثقافية.

ريا أبي راشد
فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب
لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ
