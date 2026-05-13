طريقة عمل فراخ بانيه بالجبن والسلامي

الفراخ البانيه من الأكلات التي يمكن تحضيرها بطرق مختلفة.

وإليكم طريقة عمل الفراخ البانيه بالجبن والسلامي .

مقادير الفراخ بانيه بالجبن والسلامي

نص كيلو صدور دجاج فيلية

لتتبيل الفراخ

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

ملعقة كبيرة مسترده

ملعقة كبيرة باربيكيو صوص

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ربع ملعقة كاري

كوب لبن

زبادي

للتغليف

دقيق

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة كبيرة بصل بودر

بهارات دجاج

بيض

لبن

250 جرام موتزريلا

سلامي

طريقة تحضير فراخ بانيه بالجبن والسلامي

في بولة تبلي الفراخ مع الزبادي وجميع البهارات والباربكيو صوص والماسترد والملح والفلفل الاسود ثم تغلف بالدقيق المبهر واللبن والبيض

حمري البانيه في زيت غزير ثم يرص في صاج ويضاف عليه السلامي والموتزاريلا و تدخل فرن ساخن وتقدم ساخنة