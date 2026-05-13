قرارات مهمة من تعليم الوادي الجديد بشأن امتحانات نهاية العام

عقد الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم بالمحافظة، لمتابعة خطة عمل امتحانات نهاية العام الدراسى 2025-2026 لصفوف النقل.

جاء ذلك بمشاركة أسامة عز الدين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، سمير طاهر مدير عام التعليم العام، ورمزي منسوب مدير عام الشؤون التنفيذية، وموجهي عموم المواد الأساسية بقطاع تعليم المحافظة، وعبر الفيديو كونفراس مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بكل المراكز.

واستعرض وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، مجموعة من النقاط المهمة، وجاءت بعض القرارات كالتالي:

- تشكيل غرفة عمليات بمقر ديوان المديرية، و5 غرف فرعية (واحدة بكل إدارة تعليمية)؛ لمتابعة العمل لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وفق التوجيهات الوزارية، وأن تكون من المنهج الدراسي والكتاب المدرسي وكتب التقييمات في جميع المواد الدراسية.

- وضع مصلحة الطالب نُصب أعين الجميع والمتابعة الدورية اليومية للمدارس ورصد الإيجابيات والسلبيات وتذليل العقبات التي من شأنها عرقلة منظومة العمل.

- التزام جميع المعنيين بكل المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور أعمال الامتحانات بكل انضباط ودقة دون أى مشكلات.

في الختام وجَّه الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل التعليم بالوادي الجديد، بضرورة ️تكاتف الجميع من أجل مصلحة الطلاب ولضمان مرور أعمال الامتحانات بسلام وأمان، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمي للجهد المبذول والتعاون الملموس من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، استعداداتها المكثفة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2025 - 2026، من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع القيادات التعليمية ومديري الإدارات لمتابعة خطة العمل والتأكيد على جاهزية المدارس واللجان الامتحانية، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، مع الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات وسير العملية التعليمية بصورة منتظمة وآمنة.