الرئيس الصيني وترامب يزوران معبد السماء في بكين

قام الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة معبد السماء اليوم الخميس في بكين.

وذكرت وكالة النباء الصينية "شينخوا" أن شي استقبل ترامب خارج قاعة الصلاة من أجل حصاد وافر. والتقط الزعيمان صورة أمام القاعة وقاما بجولة داخلها.

وخلال زيارتهما، أوضح شي لترامب أنه في العصور القديمة، كانت تقام الطقوس الحكومية في معبد السماء، حيث كان حكام الصين آنذاك يصلون من أجل الازدهار الوطني والوئام الاجتماعي والطقس المواتي لحصاد جيد.

وقال شي: "إن ذلك يعكس المفهوم الصيني التقليدي بأن الشعب هو أساس الدولة، وفقط عندما يكون الأساس متيناً ستكون الدولة مستقرة".

وقال شي إن الحزب الشيوعي الصيني قد ورث وواصل هذه الفلسفة التي تركز على الشعب والمتجذرة في الحضارة الصينية.

وأضاف أنه من خلال التمسك بالتزامه الأساسي بخدمة الشعب بكل إخلاص، حظي الحزب بدعم راسخ من الشعب الصيني.

وقال ترامب إنه معجب بمعبد السماء الذي يمتد تاريخه لأكثر من 600 عام. وقال إن الولايات المتحدة والصين كلاهما دولتان عظيمتان، وأن كلا الشعبين حكيم وعظيم.

وأضاف أنه يتعين على البلدين تعميق التفاهم المتبادل وتعزيز الصداقة بين شعبيهما.