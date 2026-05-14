حوادث

75 مليون جنيه تعويضات.. الكسب غير المشروع يكشف زلزال عمارات أكتوبر

كتب محمد عبدالله :

أحالت نيابة الأموال العامة مهندس الي المحاكمة الجنائية للتلاعب في مواصفات 6 عمارات  واستمعت النيابة إلى أقوال عضو اللجنة المنتدبة من الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة، وشهدت عضو اللجنة المنتدبة من الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة

شهادة عضو اللجنة المنتدبة من الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة

شهدت بأن الضرر الواقع على شركة النصر للإسكان والتعمير يتمثل في قيمة هدم وإعادة بناء العقارات محل البلاغ، فضلًا قيمة التعويضات المنصرفة للسكان المتضررين والتي تكبدتها الشركة وهي التي تبلغ وفقًا للمستندات المقدمة من الشركة مارة الذكر مبلغ مقداره 75 مليون جنيه وهي قيمة هدم وإعادة بناء العقارات أرقام ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۱ وكذا التعويضات المنصرفة للسكان المتضررين

شهادة مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

وشهد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإنه وعلى إثر ورود عدة بلاغات من قاطني العقارات من السادس عشر حتى الواحد والعشرين من عمارات شركة النصر للإسكان والتعمير الكائنة بالمجاورة ١٧ بلوك ۲۱ بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية لمدينة السادس من اكتوبر بظهور شروخ وتصدعات في العقارات آنفة الذكر نظرًا لوجود مخالفات إنشائية جسيمة بها، فقد أسفرت تحرياته عن ارتكاب المتهم غشا في تنفيذ عقد المقاولة المؤرخ والمبرم مع شركة النصر للإسكان والتعمير  شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء بصفته المقاول المنفذ للعقارات أنفة البيان، وذلك بأن استعمل مواد بناء علمه بغشها - تتجاوز فيها نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات للنسبة المنصوص عليها مغشوشة - مع بالكود المصري، فضلا عن الغش في كمية الأسمنت المستخدم في الخرسانة الخاصة بالعقارات أنفة البيان وعدم تطابقها مع النسبة المنصوص عليها بكود البناء المصري وذلك وفقًا لما ثبت بالتقارير الصادرة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأن فحص العقارات أنفة البيان، وهي الأسباب التي أدرت مجتمعة إلى صدأ حديد التسليح مُسببًا للشروخ والتصدعات الحاصلة في تلك العقارات ومؤثرا على سلامتها الإنشائية وهو ما انتهى بصدور قرار إزالة بشأن بعضها.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب غشا في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة والمبرم مع شركة النصر للإسكان والتعمير (شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء) بشأن إنشاء عدد ٦ عمارات سكنية بالمجاورة ۱٧ بلوك ۲۱ بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية لمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بأن استخدم مواد بناء مغشوشة - مع علمه بغشها - في العيد أعمال الخرسانة بالعقارات محل التعاقد تزيد بها نسبة أملاح الكلوريدات والكابريتات على الحد المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة، مما تسبب في صدأ حديد التسليح المنفذ في العقارات أنفة البيان، كما تلاعب بنسبة محتوى الأسمنت للمياه في الخرسانة بما أسفر عن ضعف مقاومة الخرسانة ودنوها عن الحد.

