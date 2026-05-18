المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد
ليلة العمر تبدأ بالمودة والرحمة.. حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر
إعلامي: توروب يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسيقود الأهلي أمام المصري
وزير التعليم: التكنولوجيا لن تلغي المعلمين.. والتقييم القائم على الحفظ "مش هيعلم الطلاب يفكروا"
إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل احتفالية فرحة مصر
السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. وأنتم جميعًا بناتي
انتشال السائق والسيارة ربع نقل في حادث غرق بترعة المريوطية
مدبولي يترأس اجتماع المحافظين ويوجه برفع الجاهزية الكاملة استعدادًا لعيد الأضحى ومواجهة التعديات
حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر: المودة والرحمة أساس كل حكاية حب
كوبا تتهم الولايات المتحدة بتلفيق تقرير يزعم وجود تهديد بطائرات مسيرة
ضربة إسرائيلية.. اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي و ابنته قرب بعلبك اللبنانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في عيده الـ 63.. إسحق: مطار القاهرة ليس مجرد نقطة عبور بل وجهة مصر الأولى

مجدي اسحق رئيس ميناء القاهرة الجوي
تقدم المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بخالص التهنئة والتقدير لجميع الزميلات والزملاء من أسرة العاملين بالشركة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 63 للافتتاح الرسمي لمطار القاهرة الدولي، والذي وافق 18 مايو 1963، ليمثل مسيرة وطنية ممتدة لهذا الصرح الجوي العظيم.

سواعد حقيقية وراء الإنجازات

وأعرب إسحق، في خطاب رسمي وجهه للعاملين، عن بالغ امتنانه وتقديره للسواعد الحقيقية وراء ما تحقق من نجاحات وإنجازات على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن مطار القاهرة الدولي ليس مجرد نقطة عبور للمسافرين، بل هو مطار محوري، وواجهة مصر الأولى أمام ضيوفها القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي: "إن الدور الذي تقومون به كل يوم يحمل قيمة كبيرة ومسؤولية وطنية ومهنية نعتز بها جميعاً، وقد أسهمت جهودكم المخلصة والمتواصلة في ترسيخ مكانة مطار القاهرة الدولي كنموذج يُحتذى به في المنطقة، وجعلت منكم مصدر فخر واعتزاز لما تحقق على أيديكم من إنجازات مشرفة".

رؤية للمستقبل ومواجهة التحديات بروح الفريق

وأشار إلى أن الرؤية التي يتم العمل عليها حالياً، والخطط التي وُضعت معاً للمستقبل، تتطلب مزيداً من الجهد والالتزام والعمل بروح الفريق، لا سيما وأن العاملين يواجهون تحديات يومية ويتعاملون مع مسافرين من مختلف الثقافات واللغات، ويقدمون مع ذلك نموذجاً مشرفاً في الاحترافية والانضباط وحسن التعامل.

وشدد المحاسب مجدي إسحق على أن هذه التحديات، بما تحمله من مسؤوليات، تفتح أمام الشركة فرصاً مستمرة للتعلم والتطوير، وتدفع مسيرة العمل بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والنجاح، مؤكداً أن أفكار ومقترحات وابتكارات العاملين تمثل ركيزة مهمة في تطوير المطار والارتقاء بخدماته إلى آفاق جديدة، داعياً إياهم إلى عدم التردد في تقديم آرائهم ومبادراتهم التي تحظى بكل تقدير واهتمام.

واختتم رئيس مجلس إدارة الشركة رسالته قائلاً: "في هذا اليوم المميز، أجدد لكم خالص الشكر والتقدير على جهودكم المخلصة، متطلعين معاً إلى مزيد من النجاحات والإنجازات، ومستلهمين في طريقنا النقاط المضيئة من تاريخ مطار القاهرة الدولي، وماضين بثقة نحو مستقبل أكثر تطوراً وتميزاً".

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

