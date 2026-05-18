زيارة مفاجئة لمحافظ البحر الأحمر لمتابعة الخدمات الطبية بالتأمين الصحي بالغردقة

قام الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مقر التأمين الصحي بمدينة الغردقة، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام العمل بالعيادات والأقسام المختلفة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين والمترددين على التأمين الصحي، والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجههم أثناء تلقي الخدمة الطبية، مؤكدًا العمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

ووجه المحافظ بسرعة صرف العلاج لأحد المنتفعين بالتأمين الصحي، مع توفير جميع الأدوية اللازمة للحالات المرضية، مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المقدمة للمترددين، والتيسير عليهم داخل مختلف الأقسام.

وشملت الجولة تفقد أقسام الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية واللجنة الطبية وقسم الأسنان والصيدلية، حيث شدد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض بمواعيد العمل والتواجد المبكر لتقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أهمية توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لخدمة المواطنين.

وفي ختام الزيارة، تفقد محافظ البحر الأحمر المبنى الجديد للتأمين الصحي، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور ياسر شعبان مدير عام التأمين الصحي، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من القيادات ومديري الإدارات بالتأمين الصحي.