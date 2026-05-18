انتصار السيسي تشهد لوحة مبهرة لفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية في فعالية فرحة مصر
أبو العينين يدعو رئيس النواب الليبي لحضور اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي يوليو المقبل
الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية لم يُعرَض علينا ولم نشارِك في صياغته
مفتي الجمهورية يستقبل كاهن الكنيسة السريانية في مصر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد
ليلة العمر تبدأ بالمودة والرحمة.. حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر
إعلامي: توروب يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسيقود الأهلي أمام المصري
وزير التعليم: التكنولوجيا لن تلغي المعلمين.. والتقييم القائم على الحفظ "مش هيعلم الطلاب يفكروا"
إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل احتفالية فرحة مصر
السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. وأنتم جميعًا بناتي
انتشال السائق والسيارة ربع نقل في حادث غرق بترعة المريوطية
مدبولي يترأس اجتماع المحافظين ويوجه برفع الجاهزية الكاملة استعدادًا لعيد الأضحى ومواجهة التعديات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فريق طبي بمستشفى تلا ينقذ شابة من فقدان الحركة بعد حادث ماكينة حصاد

الفريق الطبي
الفريق الطبي
مروة فاضل

 نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية  في إنقاذ شابة في الثلاثينات من عمرها، وإعادة الأمل إليها بعد تعرضها لحادث مأساوي كاد يفقدها القدرة على الحركة، إثر اصطدامها المباشر بماكينة لحصاد القمح أثناء عملها .

 واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى تلا المركزي مريضة تبلغ من العمر (35 عاماً) في حالة صحية حرجة، إثر إصابتها البالغة الناتجة عن ماكينة الحصاد. وعلى الفور، أعلنت الطوارئ حالة الاستنفار؛ حيث خضعت المريضة للفحوصات والأشعة السينية والمقطعية اللازمة.

وتبين إصابة الفتاة ب​كسر مضاعف وهتك بعظمة العضد و​كسر مضاعف وتفتت بعظمتي الساعد (الزند والكعبرة) و​كسر شديد بكعب القدم.

​و​​نظراً لخطورة الكسور وتأثيرها المباشر على الأوعية الدموية والوظائف الحركية للمريضة، تم تجهيز غرفة العمليات فوراً بعد استقرار علاماتها الحيوية في جراحة دقيقة لترميم العظام وتثبيتها وقادها فريق جراحي عالي الكفاءة في عملية دقيقة ومطولة شملت: ​ترميم ورد كسر عظمة العضد وتثبيته بواسطة شريحتين ومسامير طبية متطورة، ​إصلاح وربط عظمتي الزند والكعبرة وإعادتهما لوضعهما التشريحي باستخدام شريحة ومسامير جراحية دقيقة لضمان استعادة حركة اليد مستقبلاً.

​وبفضل العناية الإلهية ثم مهارة الجراحين، تكللت الجراحة بالنجاح التام، واستقرت الحالة الصحية للمريضة بشكل كامل، وتقرر خروجها من المستشفى بعد الاطمئنان على سلامتها، لبدء مرحلة المتابعة الدورية.

​شمل الفريق الطبي كلا من الدكتور أحمد نصار – استشاري جراحة العظام ٫الدكتور أحمد أبو الجود – أخصائي جراحة العظام ، الدكتور محمد زيدان – أخصائي جراحة العظام، الدكتور أحمد سالمان – أخصائي جراحة العظام.

​وذلك بمعاونة متميزة ويقظة من فريق التخدير، وأطقم تمريض العمليات الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والعمل الإنساني.

​وأكدت إدارة مستشفى تلا المركزي، أن أبوابها وقسم العظام بها يعملان على مدار الساعة، مدعومين بكوادر مؤهلة وبنية تحتية متطورة لخدمة أهالي المحافظة، لتبقى المستشفى دائماً عند حُسن الظن.. "ثقة.. أمان.. واطمئنان".

