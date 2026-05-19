انتشال جثامين 3 غرقي أثناء السباحة للهرب من ارتفاع درجات الحرارة بأسوان

نجحت جهود قوات الإنقاذ النهرى فى إنتشال جثامين 3 أشخاص تعرضوا للغرق فى مياه نهر النيل أثناء السباحة للهرب من ارتفاع درجات الحرارة، وذلك فى مناطق متفرقة بمحافظة أسوان.

وكان قد تعرض شخصين للغرق فى مدينة السباعية، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بإنتشال جثامينهم شخصين بمدينة السباعية شمال محافظة أسوان.

بعدما تعرضا للغرق أثناء النزول إلى مياه النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثمانين تحت تصرف الجهات المختصة.

أما الحالة الثالثة فكانت فى قرية الأعقاب، وتم انتشال جثته من منطقة المغارة التابعة لقرية الأعقاب بمركز أسوان، بعد تعرضه للغرق أثناء السباحة فى مياه النيل للهرب من حرارة الطقس المرتفعة.