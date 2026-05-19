لقطات من المران الختامي لـ بيراميدز إستعداداً لمواجهة سموحة في ختام مباريات الدوري الممتاز غداً.. صور

اختتم فريق بيراميدز تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة، في المباراة المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز

ونشر الإعلامي أحمد شوبير لقطات من المران الختامي للفريق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث ظهر اللاعبون والجهاز الفني في حالة تركيز كبيرة قبل المواجهة المرتقبة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها غداً في تمام الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى، تواجد الثلاثي الهاني سليمان، أحمد ميهوب، وحسين تيمور.

الدفاع :- هشام حافظ، محمد دبش، محمد رجب، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي، وحازم سعيد.

الوسط،:- عمرو السيسي، سمير فكري، عماد فتحي، خالد الغندور، إيمانويل، هشام بلحة، إسلام عطية، هادي عامر، والحبيب أحمد.

الهجوم:- حسام أشرف، عبده يحيى، وأحمد علي