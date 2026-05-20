رئيس نقابة البترول يزور «بوتاجاسكو» لبحث دعم العاملين وتعزيز استقرار بيئة العمل

استقبلت الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز «بوتاجاسكو»، برئاسة الدكتور المهندس محمود صالح، وفدًا رفيع المستوى من النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين التنظيم النقابى والإدارات التنفيذية ودعم استقرار بيئة العمل.

وكان فى استقبال الوفد الدكتور المهندس محمود صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بوتاجاسكو»، والمحاسب طارق فاروق، مساعد رئيس الشركة للشئون المالية، بمقر الشركة.

أهمية التكامل والتنسيق بين الإدارة والتنظيم النقابى

وأكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، خلال الزيارة، أهمية التكامل والتنسيق بين الإدارة والتنظيم النقابى بما يسهم فى دعم العاملين وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، مشيدًا بروح التعاون والانسجام داخل الشركة، والتى تعكس وعيًا كبيرًا بطبيعة المرحلة الحالية ومتطلباتها.

وقال رئيس نقابة البترول إن النقابة العامة تدعم بشكل كامل إدارة الشركة واللجنة النقابية، بما يساهم فى رفع معدلات الأداء والإنتاج، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق العاملين وتحفيزهم يمثل أولوية أساسية لدى التنظيم النقابى خلال المرحلة الحالية.

التعاون بين جميع عناصر منظومة العمل

وأضاف «صابر» أن قطاع البترول يواصل تحقيق النجاحات بفضل التعاون بين جميع عناصر منظومة العمل، مشيرًا إلى أهمية استمرار التواصل الميدانى مع العاملين لدعم الاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبه، أعرب الدكتور المهندس محمود صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بوتاجاسكو»، عن تقديره لزيارة وفد النقابة العامة، مثمنًا الدور المهم الذى تقوم به النقابة فى دعم العاملين وتعزيز الاستقرار داخل مواقع العمل.

وأكد رئيس الشركة أن «بوتاجاسكو» تنفذ خططًا توسعية تستهدف تعزيز انتشار خدمات الشركة بمختلف المحافظات، فى ضوء توجيهات المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، لدعم خطط التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى توجه الشركة للتوسع فى أنشطة جديدة، من بينها تسويق الزيوت والمنظفات بالتعاون مع شركة مصر للبترول، فى إطار خطة تستهدف تنويع الأنشطة وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة وانتشارها الجغرافى، بما يدعم زيادة الإيرادات وتعزيز القدرة التنافسية.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس أحمد نسيم، رئيس اللجنة النقابية بشركة «بوتاجاسكو»، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول لمنطقة الوجه القبلى، حرص اللجنة النقابية على التواجد المستمر بين العاملين ودعم التواصل المباشر داخل مواقع العمل، بما يحقق الاستقرار ويعزز بيئة العمل بالشركة.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، الدكتور أشرف المحروقى، النائب الأول لرئيس النقابة، المهندس أحمد نسيم، نائب رئيس النقابة العامة، صبرى عبد العزيز، نائب رئيس النقابة، الأستاذ هيثم زاد الدين، رئيس المركز الإعلامى وعضو المجلس التنفيذى، إلى جانب أعضاء اللجنة النقابية بشركة بوتاجاسكو.