أكاديمية البحث العلمي تعلن عن ورشة تدريبية دولية افتراضية حول تقنيات الزراعة الخضراء

أعلنت الأكاديمية عن تنظيم ورشة تدريبية دولية افتراضية عبر تطبيق Zoom حول “تقنيات الزراعة الخضراء”، في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز نقل التكنولوجيا الصيني العربي (CASTTC) وشركة Ningxia Lvfeng Yuan للتكنولوجيا الزراعية المحدودة.
ورشة تدريبية دولية افتراضية حول تقنيات الزراعة الخضراء
وتهدف الورشة إلى التعريف بأحدث التقنيات الزراعية المستدامة، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الصين ودول مبادرة الحزام والطريق، من خلال عدد من المحاور المهمة، أبرزها:
▪️ الإدارة الذكية لترشيد استهلاك المياه
▪️ تعزيز إنتاج الحبوب في المناطق القاحلة
▪️ الاستخدام المتكامل للأراضي المالحة والقلوية
ويشارك في تقديم الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة المستدامة من الصين ودول المبادرة، علمًا بأن المشاركة مجانية بالكامل.
وتستهدف الورشة الباحثين والكوادر الإدارية والعاملين في الجامعات ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا، وفقًا للشروط التالية:
▪️ أن يكون المتقدم من إحدى الدول النامية
▪️ إجادة اللغة الإنجليزية
▪️ أن يكون من العاملين أو الباحثين في مؤسسات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا
آخر موعد للتقديم: 25 مايو 2026
للمشاركة في ورشة العمل، يرجى ملء استمارة التقديم من خلال موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي:
http://www.asrt.sci.eg/all-news-ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86/?lang=ar
كما تُرسل استمارة الالتحاق والسيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني:
