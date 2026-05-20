القومى للمرأة: 105 متدربات في برامج إنتاجية جديدة لمشغلي البصالي وكوم أمبو بأسوان

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان فعاليات التدريبات الإنتاجية بمشغلى البصالى وكوم أمبو لتنمية مهارات السيدات والفتيات وتأهيلهن لسوق العمل .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتمكين المرأة ودعم الحرف اليدوية والتراثية ، وتنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفى ،

وشملت محاور التدريبات تنفيذ ٤ تدريبات إنتاجية بمشغل البصالى ، والتدريب على أعمال الخوص والعرجون والتطريز ، وتنفيذ ٣ تدريبات إنتاجية بمشغل الصحة بمدينة كوم أمبو ، والتدريب على الجلد والخياطة والخيامية ، وتأهيل المتدربات للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة .

جهود متنوعة

وفى هذا الإطار تم إستكمال عدد ٧ تدريبات إنتاجية داخل المشغلين ، حيث شملت التدريبات بمشغل البصالى مشاركة ٦٠ متدربة فى مجالات الخوص والعرجون والتطريز ، بينما شهد مشغل الصحة بمدينة كوم أمبو تنفيذ ٣ تدريبات فى مجالات الجلد والخياطة والخيامية بمشاركة ٤٥ متدربة ، ليصل إجمالى عدد المتدربات إلى ١٠٥ متدربة .

وتهدف هذه التدريبات إلى تنمية المهارات الحرفية والإنتاجية للسيدات ، وخلق فرص عمل حقيقية تساعد على تحسين المستوى الإقتصادى للأسر ، فضلاً عن الحفاظ على الحرف التراثية والبيئية التى تشتهر بها محافظة أسوان .

وتعكس هذه التدريبات جهود محافظة أسوان وفرع المجلس القومى للمرأة فى دعم وتمكين المرأة إقتصادياً واجتماعياً ، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم فى تعزيز فرص الإنتاج والعمل الحر .