تفاصيل اقتحام منزل باستخدام أسلحة بيضاء في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتهجم على منزله باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث تلفيات به عقب صدور حكم بتسليم المنزل له بالإسكندرية.

بالفحص، تبين وجود خلافات بين القائم على النشر، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبين إحدى السيدات وابنتها، مقيمتان بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، حول منزل كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، محرر بشأنها عدة محاضر ومنظورة أمام القضاء.

وتبين عدم صحة ورد بالشكوى من قيام عدد من الأشخاص بالتهجم على المنزل باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث تلفيات به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.