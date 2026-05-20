هل يجوز قص الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية؟ علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن من نوى أن يضحّي يُسنّ له إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئًا حتى يذبح أضحيته.

وأضاف علي جمعة، في منشور له، أن هذه السنة فيها معنى التشبّه بالحجاج؛ لأن الأضحية مرتبطة بمناسك الحج، وبقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام.

ترك الشعر والأظافر للمضحي

وذكر علي جمعة، أن الحكم الشرعي في ذلك: أن ترك الشعر والأظافر لمن أراد الأضحية سنة، وليس واجبًا؛ فمن أخذ من شعره أو أظافره فلا إثم عليه ولا فدية.

وأوضح أن المخاطب بها هو صاحب الأضحية نفسه؛ فإذا كان ربّ البيت هو الذي يضحّي، تعلّقت السنة به، ولا تلزم زوجته ولا باقي أهل البيت.

أما إذا كانت المرأة هي صاحبة الأضحية، واشترتها من مالها، ونوت أن تضحي، فيُسن لها أن تترك شعرها وأظافرها حتى تذبح أضحيتها.

ويبدأ ذلك من دخول شهر ذي الحجة، ويستمر إلى أن يذبح المضحّي أضحيته. ومن شقّ عليه ترك الشعر أو الأظافر، فليأخذ ما يحتاج إليه في آخر ذي القعدة، قبل دخول ذي الحجة.

وأشار إلى أن هذه السنة من الأمور التعبدية الشعائرية التي نتقرب بها إلى الله، طلبًا للثواب والبركة، وإن لم ندرك كل أسرارها إدراكًا حسيًا مباشرًا.

وقال علي جمعة، إن من أراد الأضحية فالسنة أن يترك شعره وأظافره من أول ذي الحجة حتى يذبح، فإن أخذ منهما فلا شيء عليه؛ لأنها سنة مقصودها التعظيم والطاعة والتعرض لنفحات الله، لا التشدد ولا المفاخرة على الناس.

