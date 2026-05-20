غدا.. الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم منتدى الأعمال المصري الصيني

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية برئاسة أحمد الوكيل بمقره، غدا / الخميس / منتدى الأعمال المصري الصيني؛ لبحث زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بمناسبة زيارة وفد غرفة شنغهاي التجارية للاتحاد بحضور رئيس ونائب رئيس الغرفة التجارية الصينية بشنغهاى.

وسيشارك من الجانب الصيني قطاعات البناء، الزراعة، الأجهزة المنزلية..وتنمية وترويج التجارة، الإضاءة الذكية للمدن والمدن الرقمية بتقنيات هيئات 5G، وحلول المواني الذكية ومركبات النقل التجاري ذاتية القيادة، والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي والخدمات الفنية، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التأمين، الطاقة الجديدة، وغيرها من القطاعات.

ويرغب الجانب الصيني بمقابلة ممثلي الجانب المصري لقطاعات التشييد والبناء، الزراعة، شركات التجارة الخارجية، شركات التأمين، والشركات التي تحتاج خدمات برمجيات وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية.

كما سيتم خلال أعمال المنتدى توقيع اتفاق تعاون بين الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس أيمن العشري وغرفة شنغهاي الصينية.