عمولة الوكلاء عقبة جديدة.. الأهلي يفشل في التوصل لاتفاق نهائي مع توروب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن وكلاء ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي طلبوا الحصول على راتب 5 شهور في مقابل إنهاء العقد ولكن النادي يريد دفع 4 شهور فقط. مشيرًا إلى أن عقد المدرب ينتهي في الموسم الأول يوم 30 يونيو.

وقال هشام برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: يحق للنادي الأهلي بعد نهاية يونيو فسخ العقد ودفع الشرط الجزائي.

وأضاف: الأهلي يريد دفع راتب شهر يونيو، والشرط الجزائي، لكن وكلاء المدرب طلبوا الحصول على 6 شهور في البداية وتم الرفض، وعادوا وطلبوا 5 شهور.

وواصل: وكلاء توروب طلبوا الحصول على عمولات عن الموسم الأول، وكذلك عمولة آخرى عن الموسم الثاني وهو ما قوبل بالرفض التام.

وتابع: وكلاء المدرب الدنماركي يحاولون الوصول لأفضل مكاسب مالية واستغلال الفرصة..

وأوضح: الأهلي لم يتوصل لاتفاق نهائي مع توروب حتى الآن.