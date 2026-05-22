القصة الكاملة| بدأت بسماع صوت انفجار.. ارتفاع عدد المصابين إلى 104 في حادث تسريب غاز الكلور بمنطقة البهتيتي بالإسماعيلية

شهدت منطقة البهتيتي بمحافظة الإسماعيلية حالة من القلق والارتباك بعد وقوع حادث تسريب غاز الكلور بإحدى محطات المياه، ما أسفر عن ارتفاع عدد المصابين إلى 104 مواطنين، وسط استنفار كامل من الأجهزة التنفيذية وسيارات الإسعاف والدفع بالمستشفيات لاستقبال الحالات المصابة.

وبحسب روايات شهود عيان، فإن بداية الواقعة كانت مع سماع صوت انفجار مفاجئ داخل المنطقة، أعقبه انتشار رائحة نفاذة وخانقة دفعت الأهالي للخروج من منازلهم في حالة من الذعر، بينما سادت حالة من الفزع بين المواطنين خوفًا من امتداد تأثير التسريب.

وقال عدد من الأهالي إنهم شعروا بصعوبة في التنفس وحالات اختناق وحرقة بالعينين، مؤكدين أن الدقائق الأولى كانت الأكثر صعوبة بسبب عدم معرفة سبب الرائحة أو مصدرها، فيما وصف أحد الشهود اللحظات الأولى بقوله: "كنا هنموت.. الناس جريت في الشوارع ومحدش كان فاهم إيه اللي بيحصل."

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بالتزامن مع فرض إجراءات احترازية للتعامل مع مصدر التسريب ومنع تفاقم الموقف.

وتواصل الجهات المختصة أعمال المتابعة والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، فيما يجري حصر الحالات المصابة ومتابعة تطورات الوضع الصحي للمواطنين، وسط مطالبات من الأهالي بسرعة إعلان تفاصيل الحادث والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في الكشف عن تفاصيل أكثر حول أسباب الحادث وحجم تأثيره الكامل على المنطقة.