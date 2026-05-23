قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف حاج خلال الموسم الحالي

قال جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية، إن قطار الحرمين والخطوط السعودية يقدمان نموذجًا متطورًا في النقل الحديث، ضمن خطة تشغيلية موسعة واستنفار كامل من الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، موضحًا أن القطار يعمل على نقل الحجاج بين 5 محطات رئيسية تشمل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الوصيف، خلال رسالة على الهواء عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 800 ألف حاج تم نقلهم حتى الآن عبر 3642 رحلة، ضمن خطة إجمالية تستهدف تنفيذ 5300 رحلة، مع تخصيص نحو 2.2 مليون مقعد لخدمة الحجاج، مشيرًا إلى أن الرحلات تسهم في تسهيل انتقال الحجاج من مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خاصة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن قطار الحرمين يختصر مسافة تتجاوز 450 كيلومترًا في نحو ساعتين وربع فقط، مقارنة بأكثر من 5 ساعات بالسيارات وربما 7 ساعات بالحافلات، وهو ما ينعكس على تقليل الكثافات التشغيلية والزحام، فضلًا عن توفير الراحة للحجاج خلال تنقلاتهم بين المشاعر والمدن المقدسة.

وأشار «الوصيف» إلى أن الجهات السعودية أعلنت اكتمال الجاهزية التشغيلية والخدمية لموسم حج 1447هـ، مؤكدًا أن جميع الخدمات أصبحت جاهزة لاستقبال الحجاج، خاصة مع اقتراب تصعيدهم إلى جبل عرفات خلال الأيام المقبلة، في ظل تشغيل يومي يتجاوز 140 رحلة لنقل الحجاج بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

