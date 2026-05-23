توريد أكثر من 318 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2026 بجميع الشون والصوامع ونقاط التجميع بمختلف مراكز المحافظة، مع تيسير جميع الإجراءات أمام المزارعين والموردين لضمان سهولة وسرعة أعمال التوريد.

وقالت محافظ البحيرة إن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي حتى صباح اليوم، السبت 23 مايو، بلغ اكثر من 318601 طن، مؤكدة أن معدلات التوريد تشهد زيادة يومية ملحوظة، في ظل المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل مواقع الاستلام على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى الجاهزية الكاملة لجميع مواقع التخزين لاستقبال الكميات الموردة، حيث تضم المحافظة 39 موقعًا تخزينيًا ما بين صوامع وشون وهناجر، بطاقة استيعابية تزيد على 490 ألف طن، بما يضمن استيعاب الكميات المستهدفة وتحقيق أعلى درجات الأمان والجودة في التخزين.

كما شددت المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق ضوابط ومعايير الاستلام، ودقة تحديد درجات النقاوة، مع سرعة صرف مستحقات الموردين بحد أقصى 48 ساعة، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لهم على استمرار التوريد.

ووجهت بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة لحركة تداول الأقماح داخل الشون والصوامع، مع المراجعة المستمرة لحالة التخزين، للحفاظ على جودة الأقماح الموردة ودعم منظومة التخزين الاستراتيجي بالمحافظة.