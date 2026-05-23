إزالة مخالفات بناء في منطقة الذهبية جنوب الغردقة

قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة لإيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة الذهبية.

وكلف رئيس الحي محمد راشد، سكرتير الحي، بالتنسيق مع قسم التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي، بالتوجه الفوري إلى موقع المخالفة بعد رصد أعمال إنشائية مخالفة داخل أحد العقارات بالمنطقة.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن المتابعة الميدانية كشفت قيام مالك العقار بالبناء على نسبة الفراغ بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص الصادرة، حيث تضمنت المخالفة تنفيذ شدة خشبية وأعمدة وسقف خرساني على مساحة تقدر بنحو 90 مترًا مربعًا.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تحركت بشكل عاجل لإيقاف الأعمال المخالفة وإزالة التعديات في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تنفيذًا للقانون ومنعًا لانتشار أي مخالفات عمرانية تؤثر على التخطيط الحضاري للمدينة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الحي لن يتهاون مع أي مخالفة، سواء كانت تعديات بنائية أو إشغالات أو غيرها من المخالفات التي تضر بالمظهر العام، مشددًا على استمرار الحملات والجولات الميدانية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها.