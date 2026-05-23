الإمارات والتشيك تبحثان تعزيز علاقات التعاون وتداعيات الاعتداءات الإيرانية

التقى عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاماراتي، اليوم السبت، أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها إلى العاصمة براغ، حيث تم بحث علاقات الصداقة بين البلدين، ومسارات التعاون في عدة قطاعات، بالإضافة إلى العمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتدفع جهود التنمية في البلدين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية " وام "، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية التشيك، واستكشاف آفاق أرحب من التعاون المثمر الذي يعزز مصالحهما المتبادلة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، كما تم بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرقت المباحثات إلى الاعتداءات بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأعرب أندريه بابيش عن تضامن جمهورية التشيك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإدانة بلاده لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف التشيك الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.