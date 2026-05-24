متحف الغردقة يحتفل بـ اليوم العالمى للتنوع الثقافى

احتفل متحف الغردقة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة باليوم العالمى للتنوع الثقافى من أجل الحوار والتنمية، وذلك في إطار دوره الهام لنشر الوعي السياحي والآثري.

أوضحت إدارة متحف الغردقة، أن الاحتفالية تضمنت إلقاء محاضره عن الحضارة المصريه القديمة، لتعيلم الأطفال بحضارة بلادهم المصرية القديمة ومدى تأثيرها على الحضارات الأخرى مما لاقت إستحسان الأطفال، بالإضافة إلى عمل ورشة تلوين بمشاركة الأطفال داخل المكتبة.

يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.



ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.

