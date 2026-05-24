الاتحاد الأوروبي يستنكر الهجمات الروسية الواسعة على كييف

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن ألبانيا استدعت سفيرَ الاتحاد الروسي إلى مقر وزارة الخارجية الألبانية، جراء هجوم استهدف أحد منازل سكن الدبلوماسيين الألبان.

وأضاف المراسل خلال مداخلة مع داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن أسفه إزاء هذه الهجمات الروسية واسعة النطاق، التي استهدفت ليس فقط المنشآت المدنية، مردفا: "أننا هنا في قلب العاصمة الأوكرانية كييف، حيث استُهدف المقر الرئاسي، وكذلك رئاسة مجلس الوزراء الأوكراني، التي تعرض مبناها لتحطم الزجاج، بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأوكرانية".

وأوضح أن وزير الخارجية الأوكراني ندّد بهذه الهجمات، مؤكدًا أن هذا المبنى لم يتعرض للاستهداف منذ الحرب العالمية الثانية، وأن هذا الاستهداف يُعد الثاني في تاريخ المبنى وحياته.

وسائل الإعلام الأوكرانية

وتابع: "تتحدث وسائل الإعلام الأوكرانية عن استهداف أحد منازل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن المربع الرئاسي، والمتواجد بالفعل خلفي تمامًا، وقد صدرت مجموعة من مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام الأوكرانية، وتحدثت عن أن معظم الصواريخ والهجمات التي تجاوزت أربعة صواريخ استهدفت المقر الرئاسي والمجمع الحكومي".