الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تفاصيل تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي في 3 محافظات بمبادرة حياة كريمة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تساهم مبادرة  رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية  المتوافقة مناخياً وبيئياً والمستندة إلي الميزات النسبية التي تملكها القرى المستهدفة..

 

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول متابعة جهود تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل "حياة كريمة" و الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والعمل ويستهدف 120 قرية من القرى المستفيدة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا .

وصرحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأن المشروع يهدف إلى الاستفادة من مقومات البنية الأساسية التي تم إنشائها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية  المتوافقة مناخياً وبيئياً والمستندة إلي الميزات النسبية التي تملكها القرى المستهدفة .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المشروع الذي انطلق تنفيذه مؤخرا ويستمر حتى عام 2028  يستهدف دعم صغار الحائزين والشباب والنساء الريفيات لتأسيس وتشغيل مشروعات إنتاجية مرتكزة على سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية ودعم الأمن الغذائي من خلال تحسين الممارسات الزراعية والتكيف مع تغير المناخ، كما يهدف لتعزيز دور الإدارة المحلية في قيادة وتوجيه أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية بما يتوافق مع توجهات وأولويات الدولة المصرية في هذا الإطار .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة يتضمن دعم الآليات المؤسسية لقيادة وتوجيه التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات المحلية القروية والوحدات المحلية للمراكز المستهدفة بما يتماشى مع اهتمام الوزارة بتطوير الهياكل المؤسسية وتعزيز دور الإدارة المحلية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل المستدامة ، وذلك من خلال تشكيل فرق متخصصة للتنمية الاقتصادية على مستوى كل وحدة محلية قروية وإعداد خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المراكز ، ووجهت الدكتورة منال عوض مسئولي الوحدات المركزية لمبادرة حياة كريمة نحو استمرار التنسيق والمتابعة وتقديم الدعم الكامل للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية وصولا لتأسيس هذه الاليات وإعداد هذه الخطط وبما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من تدخلات المشروع .

وكانت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قد وجهت الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة بالتنسيق مع شركاء المشروع  لتنفيذ ورش عمل متعمقة في كل مركز من المراكز المستهدفة وإجراء زيارات متابعة ميدانية ولقاءات مع المحافظين لعرض نتائج الدراسات التشخيصية للوضع الراهن التي تم تنفيذها على مستوى كل قرية ومناقشة خطة العمل التفصيلية ودعم إنطلاق الأنشطة التنفيذية وتسريعها بما يضمن استفادة مواطني القرى المستهدفة من تدخلات المشروع بشكل سريع .

وصرح الدكتور ولاء جاد الكريم  مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة في تقرير الذي عرضه علي وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأنه تم إجراء زيارات ميدانية لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا  تضمنت لقاءات مع المحافظين وعقد 6 ورش عمل محلية خلال الفترة من 10 إلي 19 مايو 2026 بمشاركة مسئولي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومسئولي المديريات ورؤساء المراكز والوحدات القروية المستهدفة ومنظمات المجتمع المدني المحلية المشاركة في تنفيذ المشروع ، ويأتي ذلك تنفيذها لتوجهات الوزارة وتكليفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتبني نهج تشاركي شامل والتشاور الوثيق مع  المحافظين وقيادات الإدارة المحلية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة كافة مشروعات التنمية المحلية .

فيما يتعلق بالنتائج المحققة حتى الآن ، فقد أشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة إلى أن المشروع يعتبر في بدايات مرحلة التنفيذ ، ومع ذلك فقط أظهر نتائج مبشرة في عدد من المحاور المرتبطة بمستهدفاته المخططة ، فعلي سبيل المثال نجح المشروع في تأسيس 20 شركة ناشئة من ضمن 120 شركة مستهدفة حتى نهاية المشروع من خلال شباب القرى الذين تم تدريبهم وتأهيلهم ودعمهم تمويليا وفنياً ، حيث تتخصص هذه الشركات في الاستفادة من سلاسل القيمة في المخلفات الزراعية وتحويلها لأعلاف ومنتجات مطلوبة في السوق ، كما تم دعم وتشغيل 56 مشروع متناهي الصغر للنساء الريفيات بعد الحصول على التدريب المتخصص اللازم  وذلك من إجمالي 4000 مشروع مستهدف تدشينه ، فضلا عن إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص المستند لمنهجية  SIYB لتدريب الشباب على مهارات إدارة المشروعات والمهارات المهنية والحرفية المطلوبة في سوق العمل وتقديم  التوجيه الوظيفي وربط الشباب بفرص العمل المتاحة  وهو يستهدف  3000 شاب وشابة بالقرى المستهدفة خلال فترة تنفيذ المشروع.

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

