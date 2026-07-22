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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نواف سلام يغرس العلم اللبناني في ساحة بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب إسرائيل

نواف سلام
نواف سلام
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، يغرس العلم اللبناني في ساحة بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية أكد خلال تفقده زوطر الغربية استمرار مسار استرداد الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اتصالاً هاتفياً بولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعرب خلاله عن إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تستهدف البحرين.

وأكد سلام خلال الاتصال وقوف لبنان الدائم إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة، مشدداً على دعم لبنان لأمن البحرين واستقرارها وسيادتها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها الوطني.

كما شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أهمية تعزيز التضامن العربي وتكثيف الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام الأمن والازدهار.

العلم اللبناني لبنان القاهرة الإخبارية نواف سلام

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