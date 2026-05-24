في استجابة سريعة.. "حي ثان" يزيل أسباب شكوى المواطنين ويوجه نداءً هامًا لهم

تحركت فرق تحسين البيئة بحي ثانِ بمحافظة الإسماعيلية استجابةً لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين ورصد الشارع.

وجاءت الجهود كالتالي:

تم التعامل السريع مع الشكوى التي تم رصدها على صفحات التواصل الاجتماعي، والنزول إلى الموقع وإزالة أسباب الشكوى ، تأكيدًا على سياسة الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين.

وعلى جانب آخر، ناشدت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثانِِ مواطني وقاطني منطقة البلابسة بجوار مدرسة السيدة عائشة بضرورة الالتزام بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الأماكن العشوائية، لما يترتب على ذلك من تراكم للنفايات، فضلًا عن انتشار الأوبئة والأمراض والأضرار بالصحة العامة، مؤكدة أن "الحفاظ على نظافة البيئة وسلوكيات إلقاء القمامة في أماكنها المخصصة هي مسؤولية مشتركة بين الحي والمواطن، لنرتقي معًا بمستوى الخدمات ونحافظ على صحة الجميع".