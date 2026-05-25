بإطلالة لافتة.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة مايا دياب

ظهرت مايا دياب في أحدث ظهور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الرمادي ذا أكمام مكشوفة ونسقت معه جاكت هافان.

انتعلت مايا دياب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الرمادي مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت مايا دياب بخصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.