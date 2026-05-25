7 Dogs.. ماكش هوانج: جاكي شان قدوتي وتجربة فانتازيا تجمع الأكشن والتناغم العالمي

أعرب الفنان ماكش هوانج عن سعادته بالمشاركة في فيلم 7 Dogs، مؤكدًا أن النجم العالمي جاكي شان يُعد مثله الأعلى في عالم الأكشن.

وقال ماكش هوانج، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الفيلم جذب انتباهه لطبيعته القريبة من أفلام الفانتازيا، إلى جانب ما يقدمه من مشاهد حركة تعتمد على الواقعية والابتكار بدلًا من الحركات التقليدية، مشيرًا إلى أن فريق العمل نجح في تنفيذ المشاهد بشكل واقعي يخدم القصة.

وأضاف أن الأكشن في الفيلم لم يكن مجرد استعراض، بل وسيلة لتوصيل رسالة السيناريو بشكل واضح ومؤثر، مع تصميم دقيق للحركات بما يتناسب مع السياق الدرامي.

اختلاف اللغات والخلفيات الثقافية

وأعرب عن فخره بالعمل مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، مؤكدًا أنهما قدّما أداءً احترافيًا على أعلى مستوى، مشيرًا إلى وجود تناغم واضح بين فريق العمل رغم اختلاف اللغات والخلفيات الثقافية.

