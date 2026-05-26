الثقافة.. من الشارع إلى المسرح والسينما للاحتفال بعيد الأضحى ببرامج ثقافية وعروض فنية وحفلات ترفيهية في المحافظات

أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج شامل لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، يمتد إلى مختلف المحافظات، ويجمع بين العروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية والفنية، في إطار رؤية تستهدف نشر البهجة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية.



وعن هذا البرنامج، قالت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إن وزارة الثقافة تستقبل عيد الأضحى المبارك ببرنامج فني وثقافي شامل يمتد إلى مختلف محافظات الجمهورية، ويضم باقة من العروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية والفنية، في إطار سعيها إلى نشر البهجة وإتاحة الفنون أمام الجمهور، وترسيخ دور الثقافة في تشكيل الوعي وتعزيز قيم الجمال في المجتمع.



وأشارت الدكتورة جيهان زكي إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمة الثقافية إلى جميع ربوع مصر، عبر مبادرات متنوعة من بينها مسرح التجوال و«شارع الفن» والمكتبات المتنقلة و«سينما الشعب» والفعاليات الفنية في محطات المترو، إلى جانب العمل على إطلاق مبادرات جديدة يجري الإعداد لها، بما يضمن وصول الثقافة إلى كل مواطن أينما كان، ونشر الوعي والجمال في الفضاء العام.



وضمن احتفالات وزارة الثقافة، أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجا فنيا وثقافيا حافلا احتفالا بعيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات، يتضمن أكثر من 65 عرضا فنيا، و3 عروض مسرحية، و3 أفلام سينمائية جديدة، إلى جانب 40 نشاطا ثقافيا وفنيا للأطفال والكبار، تشمل ورش الحكي والفنون التشكيلية واللقاءات التثقيفية.



ويشهد برنامج الاحتفالات هذا العام تنوعًا كبيرًا، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني، إلى جانب عروض الأطفال وذوي الهمم والمسرح المتنقل، فضلا عن استمرار مشروع «سينما الشعب» في 21 موقعًا ثقافيًا بـ17 محافظة، وللمرة الأولى بقصري ثقافة حلوان والغردقة، بسعر موحد 40 جنيهًا، لعرض أحدث أفلام عيد الأضحى يوميا من العاشرة صباحا حتى منتصف الليل، في إطار جهود وزارة الثقافة لإتاحة الخدمة السينمائية بأسعار مناسبة وتوسيع نطاق العدالة الثقافية.



ويستضيف مسرح السامر بالعجوزة حفلات فنية يومية اعتبارا من ثاني أيام العيد، بمشاركة فرقة كورال الجيزة، وفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء. كما تقدم الهيئة برنامج «فرحة وابتسامة» بمناطق الإسكان البديل، متضمنا ورشا فنية وعروضا للأراجوز والتنورة والعرائس، في مناطق أهالينا والمحروسة والخيالة والأسمرات ومعا وحدائق أكتوبر.



وتشهد المحافظات عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تستضيف الجيزة فعاليات المسرح المتنقل بمركز شباب كرداسة، وفي الفيوم تقام عروض لفرق الموسيقى العربية وعرب الفيوم البدوية وكورال الطفل، فيما تشهد القليوبية احتفالات فنية وورشا تشكيلية بشبين القناطر والقناطر الخيرية.



وفي بني سويف تقديم عرضا لفرقة أبو صير للآلات الشعبية، بينما تنظم هيئة قصور الثقافة في سوهاج عددا من الفعاليات بدور الرعاية ومعهد الأورام وحديقة الثقافة، تتضمن عروضا للإنشاد الديني والفنون الشعبية والبلياتشو.



وفي الوادي الجديد تتواصل عروض الفرق التلقائية وكورال الأطفال، بينما تستضيف المنيا عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، وتقدم السويس احتفالية لذوي الهمم وعروضا للآلات الشعبية.



كما تشهد الإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء عروضا فنية ومسرحية للأطفال، إلى جانب حفلات للإنشاد الديني والفنون الشعبية، فيما تستضيف المنوفية والإسكندرية ومطروح والبحيرة حفلات موسيقية وعروضا غنائية وفلكلورية متنوعة.



وتتواصل الاحتفالات في الأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، عبر عروض فنية ومسرحية وورش للأطفال ولقاءات تثقيفية، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني، احتفاءً بالعيد وإدخال البهجة على مختلف الفئات العمرية.



في حين يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، في الاحتفالات من خلال باقة متنوعة من العروض الفنية والترفيهية التي تجمع بين فنون السيرك والعروض الشعبية والمسرحية على عدد من مسارحه بالقاهرة والمحافظات.



ويستضيف السيرك القومي بالعجوزة عروضا يومية متنوعة لفنون السيرك، إلى جانب فقرة «الوحوش المفترسة»، كما يشهد السيرك القومي بمدينة العريش تقديم 17 ليلة عرض متواصلة، تبدأ من 27 مايو الجاري وحتى 11 يونيو المقبل، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى بشمال سيناء.



وعلى مسرح البالون، تتواصل عروض فرقة رضا للفنون الشعبية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، إلى جانب عروض فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، فيما يستضيف المسرح العرض المسرحي «نوستالجيا 80/90» يوم الجمعة من كل أسبوع، والعرض المسرحي «غرام في الكرنك» يوم الخميس من كل أسبوع، من إنتاج فرق البيت الفني.



كما أعلن قطاع المسرح، برئاسة الفنان أيمن الشيوي، عن برنامج عروضه وأنشطته لشهر يونيو 2026، والذي يضم مجموعة متنوعة من العروض المسرحية والاستعراضية على مسارح القاهرة والمحافظات، ضمن خطة وزارة الثقافة لتنشيط الحركة المسرحية وتقديم محتوى فني يجمع بين الترفيه والتنوير.



ويتضمن البرنامج عروض «الملك لير» على المسرح القومي، و«الحلم حلاوة» و«لعب ولعب» بالمسرح القومي للأطفال، و«كاملة مراد» بمسرح القاهرة للعرائس، و«أداجيو.. اللحن الأخير» بمسرح الغد، و«ابن الأصول» بالمسرح الكوميدي، و«سابع سما» بمسرح الشباب، إلى جانب استمرار عروض «سجن اختياري» و«متولي وشفيقة» و«عين في أول الشمال» و«التياترو».



أما عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، فقد أعلن عن تنظيم احتفالية لإحياء ذكرى زكريا الحجاوي يوم 5 يونيو على مسرح السامر، تتضمن توزيع جوائز مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية، إلى جانب استمرار أنشطة نادي الفنون وإصدار مجلة «ألوان».



وفي السياق نفسه، كشف المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، عن برنامج للعروض السينمائية والأنشطة الثقافية خلال يونيو، يتضمن عروضا لأفلام محمد شعبان وسمير عوف وشادي عبد السلام، إلى جانب فعاليات نادي السينما المستقلة ونادي سينما المرأة.



وفي مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، يتم تقديم العرض المسرحي «زائد واحد»، وتنظيم ملتقى «الثقافة وبناء الإنسان»، إضافة إلى عدد من المعارض الفنية والتشكيلية.



وتنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك سلسلة من الندوات الثقافية والجولات المعرفية، إلى جانب حفل موسيقي لإحياء ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ، فيما تقدم مكتبة الحضارة الإسلامية ورشًا فنية وحرفية للأطفال والناشئة طوال شهر يونيو.



وفي الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، يُنظم برنامج فني وترفيهي متنوع خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو، يتضمن ورشا فنية للأطفال، وعروض الأراجوز والماريونت والمهرج، إلى جانب العرض المسرحي «سجين الهواء والورق»، وعروض فرق «بنات وبس» و«كنزنا»، وكورال «بنكمل بعض» لذوي الهمم، بهدف تنمية مواهب الأطفال وإدخال البهجة على الأسر المصرية خلال أيام العيد.